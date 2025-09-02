Celldömölk új konyhával erősíti szociális ellátását

Celldömölk önkormányzata régi tervét váltotta valóra azzal, hogy a korábbi szociális konyha épületét felújította és újra szolgálatba állította. Ezidáig a Népjóléti Szolgálat konyhája a kórház területén működött, mostantól azonban egy teljesen megújult, korszerű konyha szolgálja ki a város lakóit.

A celldömölki szociális konyha átadóján Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, Fehér László polgármester és Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is részt vett (balról jobbra).

Fotó: VN/Giczi Sándor

Celldömölk példát mutat szociális fejlesztésben

Mint Fehér László, Celldömölk polgármestere elmondta, az önkormányzat eltökélt volt abban, hogy a régi iskolai konyha új funkciót kapjon. A beruházás eredményeként egy 450 adagos kapacitással működő konyha áll rendelkezésre, amely elsősorban a szociális és idősellátást, valamint a klubok étkeztetését biztosítja.

A felújítás finanszírozásához a város 200 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán, amit 95 millió forint önrésszel egészítettek ki. A beruházásban benne foglaltatott az épület felújítása, a főzőkonyha, valamint gluténmentes konyha kialakítása, a szolgáltatás minőségi ellátásához szükséges eszközök beszerzése, elavult konyhatechnológiai berendezések cseréje, valamint a működési költségek csökkentésére épületenergetikai, továbbá megújuló energiaforrást kihasználva napelemek telepítése volt.

Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő az ünnepélyes átadó kapcsán hangsúlyozta: