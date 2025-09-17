Járvány: Terjed a Chikungunya-láz Észak-Olaszországban

Olaszország népszerű üdülőrégióiban, Emilia-Romagnában és Venetóban egyre több Chikungunya-lázas megbetegedést regisztrálnak. Az olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet (ISS) legfrissebb, szeptember eleji adatai szerint az év eleje óta már több mint 200 esetet igazoltak, amelyek közül 167 bizonyítottan helyi eredetű. Ez azt jelenti, hogy a betegek nem külföldi utazás során, hanem otthon, helyben fertőződtek meg a vírust hordozó szúnyogok csípése által. Halálos áldozatról szerencsére nem érkezett hír.

Ázsiai tigrisszúnyog, a Chikungunya-lázt okozó vírus terjesztője

Forrás: Wikipedia

Chikungunya-láz: Verona és környéke a járvány központjában

A járvány egyik gócpontja a turisták által is kedvelt Verona megye, ahol a legtöbb esetet jelentették. A helyi hatóságok nagyszabású szúnyogirtási akciókba kezdtek a vírus terjedéséért felelős ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) populációjának csökkentése érdekében. A megelőzés jegyében több tervezett népünnepélyt és nagyobb tömegeket vonzó rendezvényt is lemondtak, és óvatosságra intik a lakosságot és az odalátogatókat.

A betegség emberről emberre közvetlenül nem terjed, a fertőzéshez minden esetben egy vírushordozó szúnyog csípése szükséges. A szakértők továbbra is vizsgálják a járvány pontos kiindulópontját, mivel a helyi fertőzések láncolata arra utal, hogy a vírus sikeresen megtelepedett a helyi szúnyogállományban.

A Chikungunya-láz tünetei

A Chikungunya-vírus fertőzése hirtelen fellépő, magas lázzal, hidegrázással és fejfájással kezdődik. A legjellegzetesebb és legkellemetlenebb tünete azonban az erős, gyakran mozgásképtelenséget okozó ízületi fájdalom, amely főként a csuklót, a bokát és a kisebb ízületeket érinti. Sok betegnél vöröses bőrkiütés is megjelenik.

Bár a betegség ritkán életveszélyes, az akut szakasz után a tünetek, különösen az ízületi fájdalmak, akár hetekig, hónapokig, sőt, ritka esetekben évekig is elhúzódhatnak, jelentősen rontva az életminőséget. Specifikus gyógyszer a vírus ellen nem létezik, a kezelés a tünetek, elsősorban a láz és a fájdalom enyhítésére összpontosít.

Nem csak olasz jelenség

A szúnyogok által terjesztett betegségek egyre nagyobb problémát jelentenek Európában. A klímaváltozás következtében az enyhébb telek és a melegebb nyarak kedveznek az olyan invazív szúnyogfajok megtelepedésének és elszaporodásának, mint az ázsiai tigrisszúnyog. Olaszország mellett Dél-Franciaországban is jelentettek már helyi Chikungunya-fertőzéseket, és a vírus behurcolt eseteit Németországban, többek között Bajorországban is regisztrálták.