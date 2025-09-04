47 perce
Őszköszöntő, sportbörze és öreg járművek találkozója – nem fogyunk ki a civilek programjaiból szeptemberben
Szeptemberben is izgalmas programokra hívnak a civilek. A keddi sajtóreggelin egyesületek, alapítványok is ismertették e havi eseményeiket kis októberi kitekintéssel a Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Kálvária utcai irodájában.
Oladi őszköszöntő, sportbörze, Herényi közösségi nap és Jurisics-teljesítménytúrák – csak néhány a civilek szeptember-októberi kínálatából.
Civil sajtóreggeli szeptemberben
Őszköszöntő Oladon szeptember 6-án – a részletekről Hegedűs László, az Olad Városrészért Egyesület elnöke számolt be. Az Olad Városrészért Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy Szombathely Olad városrészének lakosait összefogja, valamint számukra érdekképviseleti lehetőséget teremtsen. 2014-es megalakulása óta nagy szerepet vállal a lakótelep fejlesztésében, a lakókörnyezet élhetőbbé tételében. A színvonalas programok megvalósításában szorosan együttműködik az Oladi Általános Iskolával.
Szeptember 6-án idén is megrendezik a hagyományos Őszköszöntő családi napot az oladi lakótelepen. Az a céljuk, hogy megmozgassák az oladi városrészen élőket egy közös lecsófőzés, mint örömfőzés során. Paprikát, paradicsomot, hagymát és kenyeret a szervezők biztosítanak. A főzés 14.30-kor kezdődik, 15 órakor az Oladi Általános Iskola tanulóinak műsora következik, majd 16 órától a Szamóca Színház zenés mesejátékát láthatják a résztvevők. Kísérő programként kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, célba lövés, íjászat és légvár várja az érdeklődőket. A főzésre szeptember 4-ig várják a jelentkezőket.
VIII. NEMZETKÖZI ÖREG JÁRMŰVEK TALÁLKOZÓJA – szeptember 6.
Az Öreg Járművek Klubja Egyesület célja a muzeális jellegű járművek felújítása, állapotának megőrzése, valamint ezen járművek népszerűsítése, klub és egyéb járműtalálkozók szervezése, és partnereik azonos célú rendezvényein való részvétel.
Szeptember 6-án tartják a VIII. NEMZETKÖZI ÖREG JÁRMŰVEK TALÁLKOZÓ-ját 9 órától a Zalaparti Betérő Pizzéria parkoló (Őriszentpéter, Kovács-szer 2.), mondta el Varga József, az Öreg Járművek Klubja Egyesület elnöke.
Tizenegy órától indul a kb. 60 km-es túra. Zenél a POINTLESS REBELS (Country, Bluegrass, Folk, Rock N’ Roll)
Tombolasorsolás: 16 órakor, fődíj egy SKODA 120L. A szervezők azt kérik, hogy lehetőség szerint a jármű korának megfelelő öltözékben érkezzenek a résztvevők. Az öreg járművel érkezők részére ebédet biztosítanak. A találkozón való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció: 2025. szeptember 3-ig
Sportbörze Szombathelyen szeptember 8-13-án
Alapítványuk a hátrányos helyzetű csoportok, a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét kívánja javítani álláskereséssel, tanácsadással, pályaorientációval, képzésekkel, mentorálással, kulturális szolgáltatásokkal, erről is beszélt Németh Zsolt, a Változó Világért Alapítvány koordinátora. Az egyhetes sportbörze során a sportszervezetek edzései az adott időpontokban és helyszíneken ingyenesen látogathatók. Remek alkalom a börze mindenkinek – gyerekeknek, felnőtteknek, kezdőknek és újrakezdőknek is –, aki sportágat keres, mozogna, vagy csak kíváncsi a helyi lehetőségekre. Bizonyos szervezeteknél előzetes regisztráció szükséges. További információk: Információk - Sportkalauz / Szombathelyen
Herényi Közösségi Nap – szeptember 19-20-án
A Herényi Kulturális és Sportegyesület kiemelt célja, hogy a Herényiek Háza – nevéhez híven – rendelkezésre álljon a herényi közösség és az idelátogatók számára. Továbbra is biztosítani kívánják a ház 1932 óta betöltött közösségi, kulturális színtér funkcióját, így a jövőben még több olyan, korosztályokat és kisebb-nagyobb közösségeket megmozdító eseményt terveznek, amellyel segítik a városrész és a vármegyeszékhely civil, kulturális és közművelődési életének fejlődését, hagyományőrző munkáját, mondta el Szekér Hanna, az egyesület ügyvezető titkára. A Herényi Közösségi Napokat szeptember 19-20-án rendezik. Szeptember 19-én pénteken 15.00-18.00 között kavicsfestés, faműves bemutató, majd 16 órától bemutatják a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények könyvet, amely Herény történetét ismerteti. 18 órától St. Martin koncert lesz a Szent György templomban – jegyeket elővételben és helyszínen is lehet vásárolni. Szeptember 20-án, szombaton 10 és 18 között az alábbi programok várják a látogatókat:
- Lego, járműmodell, Rc modell és makettkiállítás
- Faműves bemutató
- Írd meg a saját üzeneted! – írógépen
- Kézműves portékák (kürtőskalács, méz, kerámia, bonsai, savanyúság, szörp, lekvár, gobelin, bélyegek, gyümölcsbor, sajt, kolbász)
- Kézműves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében
- 13.00 Kerámia műhely
- 13.00 Kalinkó készítés
- 15.00 Herényi Langalló
- 16.00 Herényi Macibirodalom tárlatvezetés
- 17.00 Herényi Nótakör
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak! A Herényiek Háza tökéletes helyszín esküvői szertartásokhoz és meghitt ünneplésekhez is – legyen szó bensőséges, családias eseményről vagy egy vacsorával kísért nagyobb ünneplésről. November 16-án megrendezik az I. Esküvő kiállítást 10 és 17 óra között, amelyre kiállítók, szolgáltatók jelentkezését várják, az info@[email protected] e-mail-címen.
Jurisics teljesítménytúrák – október 4.
A 2020 februárjában alakult Vasi Vándorok Sportegyesület számos tagja választotta szabadidős tevékenységként a teljesítménytúrázást. Évente több ezer kilométert tesznek meg együtt vagy külön-külön. Erre a komoly tapasztalatra és gyakorlatra támaszkodnak, amikor túrákat rendeznek, elsősorban a Kőszegi-hegységben, valamint a Pinka-szurdok és a Vas-hegy, illetve Szombathely környékén.
Nagy Mónika alelnök idei utolsó klasszikus teljesítménytúrájukat ajánlotta: a Kőszegi-hegység változatos és gyönyörű, már őszi ruhába öltöző látnivalóit és nevezetességeit kereshetik fel a túra résztvevői. A rövid, 10 km-es táv kiválóan alkalmas családi teljesítésre egy délelőtti program keretében, a közepes, 20 km-es táv már több kihívást tartalmazó, kitartást igénylő útvonal, végül a maratoni, 42 km-es táv pedig igazi gyakorlott túrázóknak ajánlott, ők felkeresik pl. a Dunántúl és egyben Burgenland legmagasabb pontját, az Írott-kőt is, ahonnan tiszta idő esetén fantasztikus kilátás nyílik.
Japán Nap – október 4.
A 17 éve működő Magyar-Japán Baráti Társaság Szombathely legfőbb feladatának a japán kultúra vasi megismertetését és népszerűsítését tekinti. A két nép kölcsönös baráti törekvéseinek támogatása érdekében, választott vezetőségének irányításával, éves program alapján, a közös érdeklődésnek megfelelő kulturális és egyéb programokat, rendezvényeket, találkozókat, bemutatókat szervez, és népszerűsíti az egyéb intézmények által szervezett, hasonló jellegű rendezvényeket.
Október 4-én ismét megszervezik a Japán napot Szombathelyen az AGORA – Művelődési és Sportházban. Az adománygyűjtő rendezvény során előadások, bemutatók, workshopok, koncert várja az érdeklődőket. Az adományok a Japán kert I. üteme projekt növényvásárlásait támogatják, mondta el Schmitt Csilla elnök.
Programok:
Kamishibai (papírszínház), Ninjutsu, Ikebana előadás (virágrendezés művészete), Yosakoi tánc előadásés workshop, Judo, Karate, Iaido, Egyszerű ötletek japán stílusú kert kialakításához, Japán kard készítés a gyakorlatban
18:15-től Koto zenei előadás, 19:00 órától Ataru Taiko koncert
Előadások az alábbi témákban:
Ikigai – az élet értelme, Origami Kosztolánszki Masako-tól, A japán étkezési kultúra és az étkezési szokások, A japán vállalat kultúra és a japán vállalati etikett, Japán munkatapasztalat – mit mesélnek a hallgatók?
További kísérőprogramok:
Origami, Kumihimo, Kalligrafia, Gésa frizura, Japán viselet, Anime színezés, Japán játékok, Illatjáték, Kagyló játék, Japán tea vásár, Matcha vásár, Bonsai kalendárium vására,
Pólófestés, Japán fa logikai játékok, Bonsai kiállítás, Japán kard kiállítás, Dango készítő workshop, Furoshiki workshop
Suzuki és Toyota gépjármű-kiállítás
V. Nyugat-magyarországi Élménypedagógiai Konferencia és Szakmai Műhely – október 4.
A tapasztalati tanulás hatékony eszköz a pedagógiában, terápiában, csoportmunkában, sportban és szervezetfejlesztésben egyaránt. Ha már alkalmazod az élménypedagógiát – vagy szeretnéd megismerni és kipróbálni –, esetleg érdekelnek testvérterületei, mint a játékpedagógia, drámapedagógia vagy vadonpedagógia, új tréneri módszerek, tapasztalatcserék, akkor itt a helyed – ajánlotta a konferenciát Pál Laura, az Élet-Labor Élménypedagógiai és Közösségépítő Egyesület elnökségi tagja. Regisztráció szükséges! A regisztrációs díj 5000 Ft.
Nyitott Porták
A Nyitott Porta Napok keretében augusztus 23. és október 5. között mintegy 150 családi gazdaság, pince és manufaktúra nyitja meg kapuit és kalauzolja el az érdeklődőket a vidéki élet szépségeibe, az állattartás, a növénytermesztés és a gasztronómia világába.
szeptember 27-28. – Vasfüggöny – az Alpokaljától Dél-Zaláig
október 4-5. – Dunántúl szíve – a Balaton-felvidéktől egészen a Vasi-hegyhátig
Vasfüggöny kerékpár út menti Porta napok (szeptember 27-28.)
A 2025-ös Nyitott Porta Napok során közel a Vasfüggöny térségben közel 35 porta nyitja ki kapuit (közülük 23 Vas vármegyei) az érdeklődők előtt. A program az EuroVelo 13, más néven a Vasfüggöny kerékpárút mentén szerveződik! Ez az útvonal egykor Európát kettészelte, ma viszont a szabadság és a felfedezés jelképe: több mint 10 országon és 9 000 kilométeren keresztül vezet – hazánkban a nyugati határszélen, az Alpokalja és az Őrség térségében kanyarog.
Dunántúl szíve térség
A Balaton-felvidéktől a Vasi-hegyháton át kb. 70 porta vesz részt az eseményen, ebből Vas megyei 14 db. A porták nemcsak bemutatkoznak, hanem élményt is kínálnak – kóstolót a mindennapjaikból, ízelítőt a helyi ízekből, történetekből és hagyományokból. Célunk, hogy megmutassuk a látogatóknak, mit jelent ma vidéken élni, termelni, vendégül látni.
Programtípusok a két térségben:
Gasztronómiai élmények: borkóstolók, falusi vendégasztalok, hajdina- és kemencés ételek
helyi finomságok: sajtok, szelídgesztenye, pogácsák, sütemények
Kézműves és interaktív programok: gibanica készítés, kenyérsütés, olajtöltés, mese a forrásnál
kézműves foglalkozások, malomlátogatás, tájékoztató séták
Kulturális és tematikus programok: mini kiállítások, vetítések, helytörténeti bemutatók, zenei és kulturális élmények, élőzenés események
Természetközeli kalandok:
gyümölcsös, szőlőültetvény vagy gazdaság bemutatók
„Csehi Csodás Vásárkert – a hegyháti élménypiac – szeptember 13.
Szeptember 13-án szervezik meg a Kürtőskalács-sütő versenyt Süsd meg a Hegyhát legjobb kürtősét! felhívással. Kétfős balatoni sétarepülés és több tízezer forint értékű vásárlási utalvány vár gazdára a nevezők között.
A helyi termelői alapanyagokból készült finom kelt tésztát, az ízeket és eszközöket biztosítják, a résztvevők pedig megsüthetik az izzó parázson a kedvenc formájú diós, gesztenyés, mákos, mandulás, málnás, tökmagos, vaníliás ízű kürtőskalácsot. A kész kürtőskalácsokat 3 tagú zsűri értékeli, ismertette a sajtóreggelin Hideg Bálint, az IDEHAZA Egyesület turisztikai referense.
Kürtős Klára és Kürtős Kázmér kalandjai bemutatják az igazi, édes, ropogós hungarikum, a kürtőskalács történetét, sütését, titkait.
A vadiúj mese mesefüzet és diafilm formájában elkészült, így lesz meseolvasás, diavetítés, kézműves foglalkozás a valódi kürtőskalács-sütés mellett. A diavetítések 15:30; 16:30; 17:30 órakor kezdődnek. 15:00-18:00 kürtőskalácssütő verseny
15:30; 16:30; 17:30 Kürtős Klára és Kürtős Kázmér kalandjai – mesedélután: meseolvasás, diavetítés és kézműves foglalkozás
18:30 eredményhirdetés. A Csehi Csodás Vásárkert – a hegyháti élménypiacon a standoknál elérhető termékek: vadkovászos pékáru; sajt – tejtermékek; kecskesajt; házi füstölt húskészítmények, méz, tojás, tészta, kerti zöldség-gyümölcs; lekvárok – szörpök, továbbá vadkovászos lángos; kürtőskalács; sör, bor.
XIII. Civil Véradás – szeptember 24-25-26-én
A Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az Országos Vérellátó Szolgálat, illetve a Magyar Vöröskereszt Vas Vármegyei Szervezete együttműködésével ismét CIVIL VÉRADÁST szervez. A civil véradó napokat az ország minden vármegyéjében megszervezik, hogy felhívják a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára, amely a jelen helyzetben is különösen fontos, hangsúlyozta Gorza Norbert, a Vas Vármegyei Civil Központ szakmai vezetője.
Vas vármegyében a három őszi időpont:
- 09.24. szerda – 17.00-19.00 – Vasszécseny
- 09.25. csütörtök – 08.00-18.00 – Szombathely
- 09.26. péntek – 08.00-13.00 – Szombathely
Kiemelten várják civil szervezetek, munkahelyi közösségek, baráti társaságok jelentkezését! A legtöbb véradót mozgósító közösség értékes ajándékban részesül! Emellett a véradók között egyéni ajándékcsomagokat is kisorsolnak.