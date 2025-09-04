Őszköszöntő, sportbörze és öreg járművek találkozója – nem fogyunk ki a civilek programjaiból szeptemberben

Oladi őszköszöntő, sportbörze, Herényi közösségi nap és Jurisics-teljesítménytúrák – csak néhány a civilek szeptember-októberi kínálatából.

Sajtóreggeli a Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Kálvária utcai irodájában.

Fotó: VN/VVCKSzK

Civil sajtóreggeli szeptemberben

Őszköszöntő Oladon szeptember 6-án – a részletekről Hegedűs László, az Olad Városrészért Egyesület elnöke számolt be. Az Olad Városrészért Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy Szombathely Olad városrészének lakosait összefogja, valamint számukra érdekképviseleti lehetőséget teremtsen. 2014-es megalakulása óta nagy szerepet vállal a lakótelep fejlesztésében, a lakókörnyezet élhetőbbé tételében. A színvonalas programok megvalósításában szorosan együttműködik az Oladi Általános Iskolával.

Szeptember 6-án idén is megrendezik a hagyományos Őszköszöntő családi napot az oladi lakótelepen. Az a céljuk, hogy megmozgassák az oladi városrészen élőket egy közös lecsófőzés, mint örömfőzés során. Paprikát, paradicsomot, hagymát és kenyeret a szervezők biztosítanak. A főzés 14.30-kor kezdődik, 15 órakor az Oladi Általános Iskola tanulóinak műsora következik, majd 16 órától a Szamóca Színház zenés mesejátékát láthatják a résztvevők. Kísérő programként kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, célba lövés, íjászat és légvár várja az érdeklődőket. A főzésre szeptember 4-ig várják a jelentkezőket.

VIII. NEMZETKÖZI ÖREG JÁRMŰVEK TALÁLKOZÓJA – szeptember 6.

Az Öreg Járművek Klubja Egyesület célja a muzeális jellegű járművek felújítása, állapotának megőrzése, valamint ezen járművek népszerűsítése, klub és egyéb járműtalálkozók szervezése, és partnereik azonos célú rendezvényein való részvétel.

Szeptember 6-án tartják a VIII. NEMZETKÖZI ÖREG JÁRMŰVEK TALÁLKOZÓ-ját 9 órától a Zalaparti Betérő Pizzéria parkoló (Őriszentpéter, Kovács-szer 2.), mondta el Varga József, az Öreg Járművek Klubja Egyesület elnöke.

Tizenegy órától indul a kb. 60 km-es túra. Zenél a POINTLESS REBELS (Country, Bluegrass, Folk, Rock N’ Roll)

Tombolasorsolás: 16 órakor, fődíj egy SKODA 120L. A szervezők azt kérik, hogy lehetőség szerint a jármű korának megfelelő öltözékben érkezzenek a résztvevők. Az öreg járművel érkezők részére ebédet biztosítanak. A találkozón való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció: 2025. szeptember 3-ig