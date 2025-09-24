1 órája
Meghalt a magyarok kedvenc színésznője
A legendás színésznő, a Volt egyszer egy Vadnyugat női főszerepével futott be. Claudia Cardinale 87 éves volt, Párizsban hunyt el, világszerte gyászolják.
87 éves korában meghalt Claudia Cardinele, a gyászhírt az AFP hírügynökség közölte. A franciaországi Nemours-ban, családja körében érte a halál. A színésznő utolsó éveit Franciaországban töltötte.
Filmbe illő, ahogy Claudia Cardinale befutott
Claudia Cardinale olasz színésznő a 20. század egyik legnagyobb európai filmcsillaga, akit különleges szépsége, karizmatikus jelenléte és drámai ereje tett világhírűvé. Tunéziában született, de Szicíliából származó olasz családban nőtt fel. Felfedezése: 1957-ben megnyert egy „Tunézia legszebb olasz lánya” versenyt, aminek köszönhetően Rómába utazott a Velencei Filmfesztiválra. Itt figyeltek fel rá, és szerződést kapott.
Claudia Cardinale fontos szerepei
A filmvásznon az Omar Sharif főszereplésével készült Goha című filmben debütált 1958-ban. A hatvanas évekre az olasz mozi egyik legnagyobb csillaga lett, aki olyan produkciókkal írta be magát a filmtörténelembe, mint a Volt egyszer egy Vadnyugat, a Rocco és fivérei, a Cartouche, a 8½, vagy A párduc. Claudia Cardinale többször is ellátogatott Magyarországra, legutóbb éppen az idei évben, de 2015-ben a CineFest Miskolc Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját vette át. A rendezvényen személyesen is részt vett, és találkozott a magyar közönséggel.
