szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Meghalt a magyarok kedvenc színésznője

Címkék#Claudia Cardinale#gyász#színésznő

A legendás színésznő, a Volt egyszer egy Vadnyugat női főszerepével futott be. Claudia Cardinale 87 éves volt, Párizsban hunyt el, világszerte gyászolják.

Vaol.hu

87 éves korában meghalt Claudia Cardinele, a gyászhírt az AFP hírügynökség közölte. A franciaországi Nemours-ban, családja körében érte a halál. A színésznő utolsó éveit Franciaországban töltötte.

Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Fotó: AFP

Filmbe illő, ahogy Claudia Cardinale befutott

Claudia Cardinale olasz színésznő a 20. század egyik legnagyobb európai filmcsillaga, akit különleges szépsége, karizmatikus jelenléte és drámai ereje tett világhírűvé. Tunéziában született, de Szicíliából származó olasz családban nőtt fel. Felfedezése: 1957-ben megnyert egy „Tunézia legszebb olasz lánya” versenyt, aminek köszönhetően Rómába utazott a Velencei Filmfesztiválra. Itt figyeltek fel rá, és szerződést kapott.

Les professionnels
Claudia Cardinale
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Claudia Cardinale fontos szerepei

A filmvásznon az Omar Sharif főszereplésével készült Goha című filmben debütált 1958-ban. A hatvanas évekre az olasz mozi egyik legnagyobb csillaga lett, aki olyan produkciókkal írta be magát a filmtörténelembe, mint a  Volt egyszer egy Vadnyugat, a Rocco és fivérei, a Cartouche, a 8½, vagy A párduc. Claudia Cardinale többször is ellátogatott Magyarországra, legutóbb éppen az idei évben, de 2015-ben a CineFest Miskolc Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját vette át. A rendezvényen személyesen is részt vett, és találkozott a magyar közönséggel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu