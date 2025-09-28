Hatalmas sikert aratott a Vas Vármegyei Kormányhivatal családi napja - sok képet hoztunk

Trambulin, kisvonat, ugrálóvár, hulladékgazdálkodással kapcsolatos okosjáték, lufihajtogatás és óriásbuborék-készítés - csak néhány a sok játék közül, amelyet kipróbálhattak a gyerekek, míg a felnőttek a bográcsok körül sürögtek-forogtak a Vas Vármegyei Kormányhivatal családi napján a Haladás Sportkomplexumban. Összesen 12 csapat nevezett a főzőversenyre: az agrárügyi főosztály munkatársai például vaddisznópörköltet készítettek vasi dödöllével, előételnek vadkolbászt kínáltak falatkákban. A kormányablakos csapat chilis babbal készült, ennek jegyében a standjukat is mexikói hangulatba öltöztették. A celldömölki és a kőszegi járási hivatal munkatársai közösen neveztek: toscan csirkét főztek orzo tésztával, mellé forrásvizet ajánlottak. A Védelmi Bizottság Titkárságának csapata előételnek zsíros- és tepertőkrémes kenyeret, valamint túrós pogácsát kínált, főételnek somlói pityókás csülköt készítettek.

Családi napot szervezetek.

Fotó: Unger Tamás

Családi napot szervezett a Vas Vármegyei Kormányhivatal

A Vas Vármegyei Kormányhivatal idén elnyerte a „Családbarát Munkahely” címet, valamint eredményesen szerepelt a "Családbarát Munkahely" pályázaton. Ennek köszönhetően - a közösségépítés jegyében - szerveztük meg a „Családok Napja” rendezvényt munkatársaink és családjaik részére - köszönetképpen azért a helytállásért, amit nap mint nap tanúsítanak - mondta Vámos Zoltán főispán, aki a zsűrizésből is kivette részét.

A nap sztárvendége a legkisebbek örömére Brandnyúl volt.