Családi nap

Hatalmas sikert aratott a Vas Vármegyei Kormányhivatal családi napja - sok képet hoztunk

Címkék#Vas Vármegyei Kormányhivatal#főzőverseny#családi nap

Benépesült a Haladás Sportkomplexum udvara szombat délután. Hagyományteremtő szándékkal főzőversennyel egybekötött családi napot szervezett a Vas Vármegyei Kormányhivatal.

Trambulin, kisvonat, ugrálóvár, hulladékgazdálkodással kapcsolatos okosjáték, lufihajtogatás és óriásbuborék-készítés - csak néhány a sok játék közül, amelyet kipróbálhattak a gyerekek, míg a felnőttek a bográcsok körül sürögtek-forogtak a Vas Vármegyei Kormányhivatal családi napján a Haladás Sportkomplexumban. Összesen 12 csapat nevezett a főzőversenyre: az agrárügyi főosztály munkatársai például vaddisznópörköltet készítettek vasi dödöllével, előételnek vadkolbászt kínáltak falatkákban. A kormányablakos csapat chilis babbal készült, ennek jegyében a standjukat is mexikói hangulatba öltöztették.  A celldömölki és a kőszegi járási hivatal munkatársai közösen neveztek:  toscan csirkét főztek orzo tésztával, mellé forrásvizet ajánlottak. A Védelmi Bizottság Titkárságának csapata előételnek zsíros- és tepertőkrémes kenyeret, valamint túrós pogácsát kínált, főételnek somlói pityókás csülköt készítettek.  

Családi napot szervezetek.
Fotó: Unger Tamás

Családi napot szervezett a Vas Vármegyei Kormányhivatal

A Vas Vármegyei Kormányhivatal idén elnyerte a „Családbarát Munkahely” címet, valamint eredményesen szerepelt a "Családbarát Munkahely" pályázaton. Ennek köszönhetően - a közösségépítés jegyében - szerveztük meg a „Családok Napja” rendezvényt munkatársaink és családjaik részére - köszönetképpen azért a helytállásért, amit nap mint nap tanúsítanak - mondta Vámos Zoltán főispán, aki a zsűrizésből is kivette részét. 

A nap sztárvendége a legkisebbek örömére Brandnyúl volt. 

Vas Vármegyei Kormányhivatal családi napja

Fotók: Unger Tamás

 

 

 

