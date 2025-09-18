Ausztriában ismét téma a családi pótlék

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) azon az állásponton van Salzburgi tartományban, hogy a szociális segélyben részesülők a továbbiakban ne kapjanak családi pótlékot. A megtakarítási tervek nem állnak meg a szociális segélynél.

Családi pótlék: a megtakarítási tervek nem állnak meg a szociális segélynél.

Forrás: Shutterstock

Családi pótlék: ismét téma Ausztriában

Az osztrák Néppárt (ÖVP) azt szeretné elérni, hogy a szociális segélyben részesülők a továbbiakban ne kapjanak családi pótlékot. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és Ausztria Szociáldemokrata Pártja (SPÖ) vizsgálatot sürget. A Zöldek és Ausztria Kommunista Pártja (KPÖ) viszont felháborodott a tartományi parlamentben, tudósít az ORF, amely Vita a családok szociális segélyeiről címmel közölt cikket.

Vita a szociális támogatásról

Amikor az államnak komoly anyagi gondjai vannak, rendszeresen megkezdődik a vita a szociális támogatásról. A salzburgi tartományi parlamentben az ÖVP (Osztrák Néppárt) azt az elképzelést támogatja, hogy ne fizessenek családi pótlékot a szociális segélyben részesülőknek. A lehetséges rendszerhibákat keresik. A koalíciós partner FPÖ (Osztrák Szabadságpárt) is a családi pótlékok megszüntetése mellett áll. Az ellenzék – a zöldek – viszont úgy érvelnek: ha megvonnák a szociális segélyben részesülőktől a családi pótlékot, az a gyermekszegénység növekedését eredményezné. 4600-an részesülnek szociális segélyben Salzburg tartományban. Ezeknek az embereknek a családjában 1680 gyermek él. A leggyengébbeket veszik célba – így vélekedik a KPÖ, Ausztria Kommunista Pártja.