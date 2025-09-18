Csepregi polgárőr került a Tisza szimpatizáns célkeresztjébe

Csepregi polgárőr került egy Tisza szimpatizáns célkeresztjébe. Az eredeti poszt szeptember 14-én került ki a közösségi médiában. A bejegyzésben olvasható: "Tegnap polgárőr kabátban láttam templomnál, aztán este 20 óra körül pedig pólóban is. Valaki 'Tisza k...zott' és hasonló jelzőkkel illetett. Mivel nem vagyok ünneprontó, így nem reagáltam, de mindent rögzítettem, Tisza becsületemre írom, ezt nem ússza meg. Feljelentésemet megtettem!" - írta a nő.

Csepreg: polgárőr került a Tisza szimpatizáns célkeresztjébe

Forrás: MW-archív

A csepregi polgárőrök visszautasították a vádakat

Az esettel kapcsolatban a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület vezetése ugyancsak a közösségi médiában reagált a vádakra.

Abból kiderült, hogy a panaszos nő hétfőn kereste meg a polgárőr egyesület elnökét, Horváth Zsoltot. Az elnök az előadottakat bejelentésként értékelte, és ezt követően a számukra előírt, vizsgálati eljárásokat, protokollokat elindította.

"A vizsgálat során a megnevezett személy, aki az állítás szerint szem- és fültanúja volt a sérelmezett történésnek, tőlem hallott először arról, hogy ilyen esemény történt. Az állítás, mint szem- és fültanú, mivel személyesen a történést nem érzékelte, nem tudta igazolni" - közölte.

Kitért arra is: A felvonulást a szakonyi önkormányzat felkérésére a rendőrséggel egyeztetett módon hajtotta végre az egyesület. Sajnálatosan még polgárőr szidalmazására is sor került. Az út lezárása pedig azért volt szükség, hogy a felvonulásban résztvevők biztonságban, nyugodtan szórakozhassanak.

Ezt a munkát minden ellenszolgáltatás nélkül, térítésmentesen saját szabadidejükben végezték a polgárőrök.

mutatott rá a bejegyzésben, amit Horváth Zsolt, a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi egyesület elnöke azzal zárt:

"A bejelentése után folytatott eljárás alapján panaszát igazolva nem látom, az a feltárt történés szerint valótlan, nem helytálló"

Állítólag szeretetországot épít a Tisza Párt

Arról is ma írtunk: eljárást indítottak Magyar Péter embere ellen. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét az otthonában foglalták le a rendőrök. A Magyar Nemzet írt arról: egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy a volt vezérkari főnök kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál.