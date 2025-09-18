1 órája
Csepregi polgárőr került a Tisza szimpatizáns célkeresztjébe
Az elmúlt hétvégén, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Szakony településen megtartott szüreti felvonuláson teljesítettek szolgálatot a csepregi polgárőrök. A közösségi médiában egy Tisza szimpatizáns különös bejegyzést tett közzé, ám az általa megfogalmazott vádakat vizsgálatot követően a polgárőrök visszautasították.
Csepregi polgárőr került egy Tisza szimpatizáns célkeresztjébe. Az eredeti poszt szeptember 14-én került ki a közösségi médiában. A bejegyzésben olvasható: "Tegnap polgárőr kabátban láttam templomnál, aztán este 20 óra körül pedig pólóban is. Valaki 'Tisza k...zott' és hasonló jelzőkkel illetett. Mivel nem vagyok ünneprontó, így nem reagáltam, de mindent rögzítettem, Tisza becsületemre írom, ezt nem ússza meg. Feljelentésemet megtettem!" - írta a nő.
A csepregi polgárőrök visszautasították a vádakat
Az esettel kapcsolatban a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület vezetése ugyancsak a közösségi médiában reagált a vádakra.
Abból kiderült, hogy a panaszos nő hétfőn kereste meg a polgárőr egyesület elnökét, Horváth Zsoltot. Az elnök az előadottakat bejelentésként értékelte, és ezt követően a számukra előírt, vizsgálati eljárásokat, protokollokat elindította.
"A vizsgálat során a megnevezett személy, aki az állítás szerint szem- és fültanúja volt a sérelmezett történésnek, tőlem hallott először arról, hogy ilyen esemény történt. Az állítás, mint szem- és fültanú, mivel személyesen a történést nem érzékelte, nem tudta igazolni" - közölte.
Kitért arra is: A felvonulást a szakonyi önkormányzat felkérésére a rendőrséggel egyeztetett módon hajtotta végre az egyesület. Sajnálatosan még polgárőr szidalmazására is sor került. Az út lezárása pedig azért volt szükség, hogy a felvonulásban résztvevők biztonságban, nyugodtan szórakozhassanak.
Ezt a munkát minden ellenszolgáltatás nélkül, térítésmentesen saját szabadidejükben végezték a polgárőrök.
mutatott rá a bejegyzésben, amit Horváth Zsolt, a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi egyesület elnöke azzal zárt:
"A bejelentése után folytatott eljárás alapján panaszát igazolva nem látom, az a feltárt történés szerint valótlan, nem helytálló"
Állítólag szeretetországot épít a Tisza Párt
Arról is ma írtunk: eljárást indítottak Magyar Péter embere ellen. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét az otthonában foglalták le a rendőrök. A Magyar Nemzet írt arról: egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy a volt vezérkari főnök kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál.
De emlékezetes marad Magyar Péter szombathelyi fóruma is, ahol a tiszások egy Tisza-szimpatizánst akartak elzavarni, mert napraforgót vitt az eseményre.
"Engem ennyien még soha nem akartak elzavarni egy helyszínről, vagy talán soha nem esett meg velem, hogy amikor megjelentem a napraforgóval, többen kiabáltak, szégyelljem magamat, takarodjak el!" - jelentette ki a vasi szimpatizáns. A szombathelyi fórumról további részleteket itt olvashat.