Zeneiskola, sportpálya és szociális támogatások - Döntések Csepregen

Az önkormányzati cégek beszámolójával kezdődött a csepregi képviselő-testület legutóbbi ülése. Horváth Zoltán polgármester elmondta, a zeneiskola felújítása hamarosan elkezdődik, a tervezés folyamatban van, a tényéleges kivitelezés ideje jövő év eleje. Ám már most plusz feladatot ad, hogy miként szervezzék meg, hogy a felújítás ideje alatt zavartalan legyen a felújítás. Mint arról korábban beszámoltunk, Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője az év elején jelentette be, hogy a Magyar falu programnak köszönhetően 200 millió forintból újul meg a létesítmény.

Csepreg: a testület szociális támogatásokról, közvilágítás-korszerűsítésről és ingatlan értékesítéséről is döntött.

Kótai József önkormányzati képviselő maga tagja a város labdarúgó csapatának. Ha az elmúlt öt évet nézzük, akkor a különféle pályázati forrásoknak (TAO, Magyar falu program, Leader program) százmillió forintos beruházásokat végeztek el a sportpályánál. Mindezek az önkormányzat vagyonát gyarapítják.

Csepreg a szociális tűzifa pályázaton 86 köbméternyi fához jutott hozzá. A polgármester hangsúlyozta, minden rászoruló kaphat tüzelőt, ha kevés lenne a keret, akkor a város a saját készleteiből egészíti ki.

Csepreg: Pályázatot adnak be a közvilágítás korszerűsítésére, a Bura Hungarcia révén pedig a felsőoktatásban részt vevő hallgatókat támogatják.

A képviselő-testület döntött arról, hogy pályázat útján értékesíteni szeretnék Bognár Ignác utcában meglévő önkormányzati ingatlant. Horváth Zoltán hangsúlyozta, a majdan befolyó összeget a város felélni nem szeretné, a cél, hogy ebből a lehető legjobban gazdálkodjanak. Olyan beruházásokat szeretnének végrehajtani, amelyek további ipari cégek letelepedését teszi lehetővé.