Az összefogás erejével – Ilyen volt az állatmentés a csöngei szaporítótelepen a hatóság szemszögéből

A tavalyi Tolnay-nap óta mögöttük hagyott év sokrétű munkáiból a csöngei szaporítótelepen végzett munkájukról beszélt az osztályvezető. Nikl Beatrix emlékeztetett: az állatvédelem témaköre a két évvel ezelőtti Tolnay-emléknapon is felmerült, ám akkor még nem gondolták, hogy rövid időn belül Vasban is napirendre kerül: a hatalmas sajtóvisszhangot kiváltó történet precedens értékűvé vált a későbbi állatvédelmi ügyekben is.

Dr. Sándorné dr. Nikl Beatrix Állatmentés a csöngei szaporítótelepen címmel tartott előadást Lukácsházán a Tolnay Sándor napon.

Fotó: Unger Tamás

A 2024 novemberében végrehajtott csöngei állatmentő-állatvédelmi akcióról:

Csöngei és kőszegpatyi horrortanya néven híresült el a két telep, melyek felszámolásáról intézkedtek. Mindez szép példája annak, hogy egy nagy horderejű feladat megoldásához a különböző szakterületek összefogására, együttműködésére van szükség, mondta.

A történet 2024. november 4-én kezdődött, amikor a Szurkolók az Állatokért Nonprofit Kft. képviselőjétől bejelentést kaptak arról, hogy Csöngén él egy osztrák nő, aki embertelen körülmények között akár több száz kutyát is tarthat. Az állatvédők azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, hogy végezzenek hatósági ellenőrzést a helyszínen. Egyben felajánlották segítségüket az ország több pontjáról érkezett civil állatvédő szervezetekkel együtt. A bejelentés súlya és az állatok nagy létszáma miatt tudták, hogy komoly előkészületeket igényel a hatósági ellenőrzés és hogy fel kell mérniük a terepet. Kiderült, hogy az osztrák tulajdonos több ingatlannal rendelkezik, amelyeket hatósági ellenőrzés alá kellett vonniuk. Létrehoztak egy akciócsoportot a hatósági ellenőrzés céljából. Az ellenőrzésben a hatósági állatorvosokon kívül jogászok, üzemeltetési és sajtómunkatársak is jelen voltak – 30-50 fő közötti gárda dolgozott az ügyön, mondta az osztályvezető. Fel kellett deríteniük és pontosítaniuk az előzményeket is. A rajtaütést és a hatósági ellenőrzés napját 2024. november 13-ra tűzték ki. Több helyszínen párhuzamosan indítottak ellenőrzést, értesítették a rendőrséget is: bűnügyi helyszínelők érkeztek és a Vas Vármegyei Főügyészséget is tájékoztatták az akcióról.