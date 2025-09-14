szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatmentés

1 órája

Az összefogás erejével – Ilyen volt az állatmentés a csöngei szaporítótelepen a hatóság szemszögéből

Címkék#körülmény#állatvédelmi#csöngei szaporítótelep#sajtóvisszhang

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Állategészségügyi osztályának vezetője, dr. Sándorné dr. Nikl Beatrix Állatmentés a csöngei szaporítótelepen címmel tartott előadást szerdán a lukácsházi Tolnay Sándor napon. A hatóság szemszögéből ismerhettük meg a csöngei és kőszegpatyi „horrortanyák” felszámolásának történetét.

Tóth Katalin
Az összefogás erejével – Ilyen volt az állatmentés a csöngei szaporítótelepen a hatóság szemszögéből

Dr. Sándorné dr. Nikl Beatrix Állatmentés a csöngei szaporítótelepen címmel tartott előadást Lukácsházán a Tolnay Sándor napon.

Fotó: Unger Tamás

A tavalyi Tolnay-nap óta mögöttük hagyott év sokrétű munkáiból a csöngei szaporítótelepen végzett munkájukról beszélt az osztályvezető. Nikl Beatrix emlékeztetett: az állatvédelem témaköre a két évvel ezelőtti Tolnay-emléknapon is felmerült, ám akkor még nem gondolták, hogy rövid időn belül Vasban is napirendre kerül: a hatalmas sajtóvisszhangot kiváltó történet precedens értékűvé vált a későbbi állatvédelmi ügyekben is. 

a csöngei szaporítótelepen címmel tartott előadás
Dr. Sándorné dr. Nikl Beatrix Állatmentés a csöngei szaporítótelepen címmel tartott előadást Lukácsházán a Tolnay Sándor napon. 
Fotó: Unger Tamás

A 2024 novemberében végrehajtott csöngei állatmentő-állatvédelmi akcióról:

Csöngei és kőszegpatyi horrortanya néven híresült el a két telep, melyek felszámolásáról intézkedtek. Mindez szép példája annak, hogy egy nagy horderejű feladat megoldásához a különböző szakterületek összefogására, együttműködésére van szükség, mondta.

A történet 2024. november 4-én kezdődött, amikor a Szurkolók az Állatokért Nonprofit Kft. képviselőjétől bejelentést kaptak arról, hogy Csöngén él egy osztrák nő, aki embertelen körülmények között akár több száz kutyát is tarthat. Az állatvédők azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, hogy végezzenek hatósági ellenőrzést a helyszínen. Egyben felajánlották segítségüket az ország több pontjáról érkezett civil állatvédő szervezetekkel együtt. A bejelentés súlya és az állatok nagy létszáma miatt tudták, hogy komoly előkészületeket igényel a hatósági ellenőrzés és hogy fel kell mérniük a terepet. Kiderült, hogy az osztrák tulajdonos több ingatlannal rendelkezik, amelyeket hatósági ellenőrzés alá kellett vonniuk. Létrehoztak egy akciócsoportot a hatósági ellenőrzés céljából. Az ellenőrzésben a hatósági állatorvosokon kívül jogászok, üzemeltetési és sajtómunkatársak is jelen voltak – 30-50 fő közötti gárda dolgozott az ügyön, mondta az osztályvezető. Fel kellett deríteniük és pontosítaniuk az előzményeket is. A rajtaütést és a hatósági ellenőrzés napját 2024. november 13-ra tűzték ki. Több helyszínen párhuzamosan indítottak ellenőrzést, értesítették a rendőrséget is: bűnügyi helyszínelők érkeztek és a Vas Vármegyei Főügyészséget is tájékoztatták az akcióról. 

Állatkínzás történt-e?

Készülniük kellett arra is, vajon a látottak kimerítik-e az állatkínzás fogalmát – ha igen, onnantól büntetőeljárás keretében kell vizsgálni az ügyet. November 13-án reggel 8 órakor párhuzamosan mindkét helyszínen megjelentek. Az előadó Kőszegpatyon tartózkodott, ahol kedves, de kissé bizalmatlan kutyákat találtak az udvaron. Kívülről takaros porta benyomását keltette a családi ház, kutyaugatást nem hallottak. Felvették a kapcsolatot a csöngei akciócsoporttal, akik otthon találták a tulajdonost, ám ő nem engedte be a hatósági ellenőrzésre érkezett embereket, betegségre hivatkozott. Körbejárták az ingatlant, végül a szomszéd segítségével beláttak az ingatlan hátsó udvarára, ahol állatokat láttak nem megfelelő tartási körülmények között. Ez már arra utalt: lehet, hogy állatkínzás történt. Be kellett tehát jutniuk az ingatlanra, hogy további vizsgálatokat végezzenek. A főigazgató elrendelte a bezárt ingatlan felnyitását rendőri felügyelet mellett. (a főigazgató, hatósági állatorvosok és jogászok mentek be első körben rendőri kísérettel, a civil állatvédők az utcán várták őket.) – Megrendítő látvány tárult elénk, még a sokat tapasztalt, edzett állatvédők is így éreztek. Amerre néztünk, kutyákat láttunk ketrecekben, kennelekben, szállítódobozokban. Antiszociális állatokat, embertelen körülmények között, rosszul tartva. Tápláltsági állapotuk alapján is megállapítható volt az állatkínzás – idézte fel az előadó. 

Fotó: VN-Archív/Unger Tamás

Miután a hatósági állatorvosok ezt megállapították, a rendőrök helyszíni szemlét tartottak, lefoglalták az állatokat és bűnjelként vették nyilvántartásba. Délután lehetett az állatokat elszállítani. A civil állatvédő szervezetek ebben nagy segítségükre voltak. Később Kőszegpatyra is visszatértek: ott is sok kutyát találtak méltatlan körülmények között – 45-öt szállítottak el, miután hatósági állatorvosok elvégezték az azonosítást és chip-et kaptak az állatok. Miután az állatkínzás ténye tisztázódott, átadták az ügyet a rendőrségnek, ugyanakkor az embertelen tartási körülmények miatt közigazgatási hatósági eljárás is indult az állattartó ellen. 

 Az összefogás fontossága

Nikl Beatrix ismét hangsúlyozta az összefogás fontosságát: csak több szakember együttes munkája vezethetett eredményre. 

A szaporítótelepekről több száz állatot – kutyákat, lovakat, kecskéket, juhokat – mentettek. Megköszönte a befogadó szervezek önzetlen segítségét. Elhullott állatokat – kutyákat és egy lovat is – találtak. Végül képeket osztott meg a csöngei és kőszegpatyi állapotokról, munkakörülményeikről, és beszélt a szaporítónő további sorsáról: 

  • a Vas Vármegyei Kormányhivatal közel 29 millió forintos állatvédelmi bírságot szabott ki és eltiltotta az állattartástól a nőt. B.M.-et állatkínzás bűntettében két év szabadságvesztésre ítélték. 
  • Hét és félmillió forintos pénzbüntetést is kiszabott a Sárvári Járásbíróság a vádlottra, és eltiltották két évre a közügyek gyakorlásától, végleges hatállyal az állattenyésztői és az állatkereskedői tevékenység gyakorlásától, rendelkeztek a lefoglalt állatok elkobzásától is – az esetről lapunk több alkalommal beszámolt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu