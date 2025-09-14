1 órája
Az összefogás erejével – Ilyen volt az állatmentés a csöngei szaporítótelepen a hatóság szemszögéből
A Vas Vármegyei Kormányhivatal Állategészségügyi osztályának vezetője, dr. Sándorné dr. Nikl Beatrix Állatmentés a csöngei szaporítótelepen címmel tartott előadást szerdán a lukácsházi Tolnay Sándor napon. A hatóság szemszögéből ismerhettük meg a csöngei és kőszegpatyi „horrortanyák” felszámolásának történetét.
Fotó: Unger Tamás
A tavalyi Tolnay-nap óta mögöttük hagyott év sokrétű munkáiból a csöngei szaporítótelepen végzett munkájukról beszélt az osztályvezető. Nikl Beatrix emlékeztetett: az állatvédelem témaköre a két évvel ezelőtti Tolnay-emléknapon is felmerült, ám akkor még nem gondolták, hogy rövid időn belül Vasban is napirendre kerül: a hatalmas sajtóvisszhangot kiváltó történet precedens értékűvé vált a későbbi állatvédelmi ügyekben is.
Csöngei és kőszegpatyi horrortanya néven híresült el a két telep, melyek felszámolásáról intézkedtek. Mindez szép példája annak, hogy egy nagy horderejű feladat megoldásához a különböző szakterületek összefogására, együttműködésére van szükség, mondta.
A történet 2024. november 4-én kezdődött, amikor a Szurkolók az Állatokért Nonprofit Kft. képviselőjétől bejelentést kaptak arról, hogy Csöngén él egy osztrák nő, aki embertelen körülmények között akár több száz kutyát is tarthat. Az állatvédők azzal a kéréssel fordultak hozzájuk, hogy végezzenek hatósági ellenőrzést a helyszínen. Egyben felajánlották segítségüket az ország több pontjáról érkezett civil állatvédő szervezetekkel együtt. A bejelentés súlya és az állatok nagy létszáma miatt tudták, hogy komoly előkészületeket igényel a hatósági ellenőrzés és hogy fel kell mérniük a terepet. Kiderült, hogy az osztrák tulajdonos több ingatlannal rendelkezik, amelyeket hatósági ellenőrzés alá kellett vonniuk. Létrehoztak egy akciócsoportot a hatósági ellenőrzés céljából. Az ellenőrzésben a hatósági állatorvosokon kívül jogászok, üzemeltetési és sajtómunkatársak is jelen voltak – 30-50 fő közötti gárda dolgozott az ügyön, mondta az osztályvezető. Fel kellett deríteniük és pontosítaniuk az előzményeket is. A rajtaütést és a hatósági ellenőrzés napját 2024. november 13-ra tűzték ki. Több helyszínen párhuzamosan indítottak ellenőrzést, értesítették a rendőrséget is: bűnügyi helyszínelők érkeztek és a Vas Vármegyei Főügyészséget is tájékoztatták az akcióról.
Állatkínzás történt-e?
Készülniük kellett arra is, vajon a látottak kimerítik-e az állatkínzás fogalmát – ha igen, onnantól büntetőeljárás keretében kell vizsgálni az ügyet. November 13-án reggel 8 órakor párhuzamosan mindkét helyszínen megjelentek. Az előadó Kőszegpatyon tartózkodott, ahol kedves, de kissé bizalmatlan kutyákat találtak az udvaron. Kívülről takaros porta benyomását keltette a családi ház, kutyaugatást nem hallottak. Felvették a kapcsolatot a csöngei akciócsoporttal, akik otthon találták a tulajdonost, ám ő nem engedte be a hatósági ellenőrzésre érkezett embereket, betegségre hivatkozott. Körbejárták az ingatlant, végül a szomszéd segítségével beláttak az ingatlan hátsó udvarára, ahol állatokat láttak nem megfelelő tartási körülmények között. Ez már arra utalt: lehet, hogy állatkínzás történt. Be kellett tehát jutniuk az ingatlanra, hogy további vizsgálatokat végezzenek. A főigazgató elrendelte a bezárt ingatlan felnyitását rendőri felügyelet mellett. (a főigazgató, hatósági állatorvosok és jogászok mentek be első körben rendőri kísérettel, a civil állatvédők az utcán várták őket.) – Megrendítő látvány tárult elénk, még a sokat tapasztalt, edzett állatvédők is így éreztek. Amerre néztünk, kutyákat láttunk ketrecekben, kennelekben, szállítódobozokban. Antiszociális állatokat, embertelen körülmények között, rosszul tartva. Tápláltsági állapotuk alapján is megállapítható volt az állatkínzás – idézte fel az előadó.
Miután a hatósági állatorvosok ezt megállapították, a rendőrök helyszíni szemlét tartottak, lefoglalták az állatokat és bűnjelként vették nyilvántartásba. Délután lehetett az állatokat elszállítani. A civil állatvédő szervezetek ebben nagy segítségükre voltak. Később Kőszegpatyra is visszatértek: ott is sok kutyát találtak méltatlan körülmények között – 45-öt szállítottak el, miután hatósági állatorvosok elvégezték az azonosítást és chip-et kaptak az állatok. Miután az állatkínzás ténye tisztázódott, átadták az ügyet a rendőrségnek, ugyanakkor az embertelen tartási körülmények miatt közigazgatási hatósági eljárás is indult az állattartó ellen.
Az összefogás fontossága
Nikl Beatrix ismét hangsúlyozta az összefogás fontosságát: csak több szakember együttes munkája vezethetett eredményre.
A szaporítótelepekről több száz állatot – kutyákat, lovakat, kecskéket, juhokat – mentettek. Megköszönte a befogadó szervezek önzetlen segítségét. Elhullott állatokat – kutyákat és egy lovat is – találtak. Végül képeket osztott meg a csöngei és kőszegpatyi állapotokról, munkakörülményeikről, és beszélt a szaporítónő további sorsáról:
- a Vas Vármegyei Kormányhivatal közel 29 millió forintos állatvédelmi bírságot szabott ki és eltiltotta az állattartástól a nőt. B.M.-et állatkínzás bűntettében két év szabadságvesztésre ítélték.
- Hét és félmillió forintos pénzbüntetést is kiszabott a Sárvári Járásbíróság a vádlottra, és eltiltották két évre a közügyek gyakorlásától, végleges hatállyal az állattenyésztői és az állatkereskedői tevékenység gyakorlásától, rendelkeztek a lefoglalt állatok elkobzásától is – az esetről lapunk több alkalommal beszámolt.