Csöngei szüret: felvonulás, néptánc és Groovehouse

A csöngei szüret igazi közösségi élmény lett, ahol kicsik és nagyok együtt ünnepelhették a hagyományt. A program a látványos felvonulással indult: lovasfogatok, dottó vonat, traktorok és csikósok színesítették a menetet, az Ümmögő Néptáncegyüttes pedig vidám táncokkal adta meg az alaphangulatot.

A csöngei szüreten Ágh Péter is részt vett

Fotó: Koszorú Mihály

A délutáni színpadi programot szintén a néptáncosok nyitották meg, majd a Groovehouse együttes gondoskodott a fesztiválhangulatról. A helyi tehetségek sem maradtak ki: Németh Rebeka és Sztankó Lolita léptek fel, utánuk a Sógorok szórakoztatták a közönséget. A jó hangulatot Dömötör Balázs műsora fokozta, végül a Fáraó együttes zenéjére táncolhattak a bálozók egészen éjfélig.

A színpadi produkciókat bőséges gasztronómiai kínálat egészítette ki. A vendégek vadpörköltet, pincepörköltet, gombócos káposztát, halászlevet, sült kolbászt, palacsintát és rengeteg házi süteményt kóstolhattak meg, a finomságokat helyi felajánlások tették még bőségesebbé.

Nyéki Sándor polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a szervezésben és a mulatságon. - Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megtisztelte a rendezvényünket! - hangsúlyozta.

