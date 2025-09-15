1 órája
Csöngei szüret: felvonulás, néptánc és Groovehouse
Zenés, táncos és gasztronómiai élményekkel telt a szombat Csöngén, ahol idén is megrendezték a szüreti mulatságot. A jókedvről és a közösség ünnepéről szólt a csöngei szüret.
A csöngei szüreten Ágh Péter is részt vett
Fotó: Koszorú Mihály
A csöngei szüret igazi közösségi élmény lett, ahol kicsik és nagyok együtt ünnepelhették a hagyományt. A program a látványos felvonulással indult: lovasfogatok, dottó vonat, traktorok és csikósok színesítették a menetet, az Ümmögő Néptáncegyüttes pedig vidám táncokkal adta meg az alaphangulatot.
Csöngei szüret: zenével, tánccal és finomságokkal telt a nap
A délutáni színpadi programot szintén a néptáncosok nyitották meg, majd a Groovehouse együttes gondoskodott a fesztiválhangulatról. A helyi tehetségek sem maradtak ki: Németh Rebeka és Sztankó Lolita léptek fel, utánuk a Sógorok szórakoztatták a közönséget. A jó hangulatot Dömötör Balázs műsora fokozta, végül a Fáraó együttes zenéjére táncolhattak a bálozók egészen éjfélig.
A színpadi produkciókat bőséges gasztronómiai kínálat egészítette ki. A vendégek vadpörköltet, pincepörköltet, gombócos káposztát, halászlevet, sült kolbászt, palacsintát és rengeteg házi süteményt kóstolhattak meg, a finomságokat helyi felajánlások tették még bőségesebbé.
Nyéki Sándor polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a szervezésben és a mulatságon. - Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megtisztelte a rendezvényünket! - hangsúlyozta.
Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője szintén kiemelte a közösség összefogásának jelentőségét:
Hagyományos, hogy Csönge minden rendezvényén kitesz magáért, így volt ez a szüreti mulatság kapcsán is.