Jótékonyság

1 órája

Czenki Márk emlékére: összegyűlt a teljes adomány a speciális betegágyra!

Címkék#Markusovszky-kórház#Czenki Márk#Nagy Lajos Gimnázium#adomány#betegágy

Sikerrel zárult a Czenki Márk emlékére indított gyűjtés: összejött az adomány egy speciális betegágy megvásárlására. A Nagy Lajos Gimnázium felhívására több mint 3 millió forintot gyűlt össze a Markusovszky-kórház javára.

Vaol.hu

Czenki Márk emlékére indított adománygyűjtést a Nagy Lajos Gimnázium közössége, és mostanra örömmel jelentették: sikerrel zárult a kezdeményezés. Összegyűlt a teljes, több mint 3 millió forintos összeg, amelyből egy speciális, magas betegek ápolására alkalmas kórházi ágyat vásárolhatnak a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház számára.

Czenki Márk
Czenki Márk emlékére: a Nagy Lajos Gimnázium szülői közösségének felhívására speciális betegágy kerül a Markusovszky-kórházba
Forrás: Facebook/Nagy Lajos Gimnázium

Czenki Márk emlékére: a gyűjtés sikerrel zárult

A Nagy Lajos Gimnázium közösségi oldalán korábban arról számoltak be, hogy júliusban már a cél fele rendelkezésre állt. Mostanra azonban teljesült az elhatározás, és az iskola bejelentette: 

Hálával tartozunk az adományozóknak azért, hogy közölhetjük, összegyűlt az ágy megvásárlásához szükséges több, mint 3 millió forint.

A gyűjtés hátterében egy tragikus történet áll: Czenki Márk, a 19 éves szombathelyi, NBII-es kézilabda játékvezetőként is tevékenykedő fiú, akinek kórházi kezelése idején kiderült, túl magas a rendelkezésre álló ágyhoz. Barátainak szülei az ápolás heteiben döntötték el, hogy más betegeknek szeretnének segíteni egy hosszabb, alkalmasabb ágy megvásárlásával.

Márk már nem érhette meg, hogy terve valóra váljon, de a közösség most végigvitte a szándékot. A gyűjtés sikerével a Markusovszky-kórház hamarosan egy korszerű, speciális ággyal gazdagodik, amely sok beteg ápolását könnyíti meg.

 

