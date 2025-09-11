Életveszélyes darázscsípéshez érkeztek a mentősök

Darázscsípés: Az Országos Mentőszolgálat kapta a megható levelet, amit közösségi oldalukon osztottak meg.

Darázscsípés után köszönőlevél.

Forrás: Origo

Darázscsípéshez érkeztek a mentősök

Mint a levélben olvasható, “Szeretnék köszönetet mondani a mentésirányításnak, mivel energiaitalt fogyasztottam az erkélyen és én nem vettem észre hogy benne van egy darázs, ami a szám belsejét megcsípte. Kb fél órával később nagyon bedagadt a szám és a párom hívta a 112-es segélyhívó számot. Ők kapcsoltak a mentésirányítóhoz. A hölgy végig a vonalban volt a párommal amíg a mentő megérkezett. Érdeklődött folyamatosan az állapotomról tájékoztatott hogy merre van a mentőegység. Felhívta a párom figyelmét arra ha esetleg elájulok mit kell tennie. Ha hánynom kell és a duzzadt szám miatt nem tud kijönni mit kell tenni. Szakszerű és pontos információt adott mindenről. Amint jeleztem, hogy szédülök azonnal mondta, hogy mit kell tennem. Biztatott minket, hogy nagyon ügyesek vagyunk és gratulál. Pedig Ő volt a legügyesebb. Ezért gondoltam,hogy írok Önöknek egy levelet és kérem Önöket, hogy adják át neki. A mentősök akik kiérkeztek hozzám szintén magas szinten, profin végezték a munkájukat. Nekik is hálás vagyok amiért szakszerűen végezték a munkájukat.”

Korábban arról is írtunk, hogy ilyen helyzetben, ha megcsíp minket a darázs mit tegyünk. Az ecet és a kalcium nem segít, csak régi tévhitek. A darázscsípés valóban hatásos kezelése, hogyha a csípés helyét tiszta vízzel mossuk le (ne alkohollal, ne ecettel)... További kezelési módszereket cikkünkben olvashat.