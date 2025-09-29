szeptember 29., hétfő

Nagyon veszélyes

Horrorisztikus: óriási darázsfészekre bukkant a padláson a vasi nyugdíjas

Különösen veszélyes történetet mesélt el a darázsirtó

Hatalmas darázsfészekre bukkant a tulajdonos a padláson

Forrás: Ripost

Hajmeresztő történetet mesélt az internet sztár darázsirtója, Sánta Krisztián. A szakembert egy szemenyei házhoz riasztották, ahol hatalmas darázsfészekre bukkant a tulajdonos a padláson. A Ripost cikkéből kiderül: egy nagymama lámpaburának nézte a padláson a darázsfészket és odament hozzá, nagy szerencséje volt, hogy a darazsak nem támadtak rá.

Forrás: Ripost

Szemenyében kellett beavatkoznia Sánta Krisztián darázs- és egyéb kárvetőirtó szakember. A Ripostnak elmesélte, alig akart hinni a fülének, amikor hallotta a szemenyei nyugdíjas történetét. Az idős asszony ugyanis felment a padlásra és a sötétben egy régi lámpaburának nézte a darazsaktól hemzsegő hatalmas fészket. Oda is ment hozzá, meg is érintette, a szakember szerint hatalmas szerencséje volt, hogy a darazsak nem reagáltak rá, ugyanis zárt térben, sötétben ez egy életveszélyes helyzet volt.

Mit tegyünk, ha darázsfészekre bukkanunk?

Először is: NE nyúlj hozzá! Egy darázsfészek potenciálisan veszélyes lehet, főleg, ha a darazsak fajtája agresszíven védi a lakhelyét. Maradj biztonságos távolságban! Ne zavarj meg egyetlen darazsat sem, ne próbáld meg kiűzni őket saját kezűleg. Figyeld meg a fészket! Jegyezd meg a pontos helyet, a méretét, és azt, hogy mennyi darázs van körülötte. Ez segít majd a szakértőnek. Értesítsd a szakembereket! Keresd fel a helyi kártevőirtókat vagy jelezd az önkormányzatnak. Ők biztonságosan és szakszerűen el tudják távolítani a fészket.

 

