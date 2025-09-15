Újabb ingyenes Szerencsekoncert Vasban – mutatjuk a fellépőket!

szeptember 15., hétfő

A Szerencsekoncertek országos sorozata Celldömölkre érkezett: szeptember 12-én Varga Viktor és Delhusa Gjon lépett színpadra a Dr. Géfin Lajos téren.

Újabb állomásához érkezett a Szerencsekoncertek országos rendezvénysorozata: szeptember 12-én, pénteken este 18 órától Celldömölkön, a Dr. Géfin Lajos téren lépett színpadra Varga Viktor és Delhusa Gjon. A belépés természetesen ingyenes volt, így bárki átélhette a különleges hangulatú zenei estét.

Forrás: Delhusa Gjon hivatalos oldala

Delhusa Gjon Celldömölkön

A Szerencsejáték Zrt. által életre hívott programsorozat célja, hogy több mint 80 településre vigye el az élőzene élményét. A „Szerencsekoncertek” minden helyszínen egyedi hangulatot teremt, ahol a zene és a közösségi élmény kerül a középpontba - írják a szervezők weboldalukon. A celldömölki közönség tehát igazi slágerekkel és szuper hangulattal készült a szeptember 12-i estére.

Ahogy korábban megírtuk, a megyeszékhelyen, Szombathelyen szeptember 7-én, vasárnap Deák Bill Gyula és a Bikini adott ingyenes koncertet szintén a Szerencsekoncertek keretében.

 

 

 

