Új kártevő: az őszibarackot és a napraforgót sem kíméli a déli fényes bodobács

Eddig szokatlan kártevők tömeges megjelenését észlelték szakemberek júliusban. Feltehetőleg az éghajlatváltozás számlájára írható, hogy elszaporodott a déli fényes bodobács. Mutatjuk, mekkora károkat képes okozni!

Már Szombathelyen is azonosították a húsevő Obama-férget. A kártevő feltételezhetően földlabdában szelte át az Atlanti óceánt és került be Európába - írtuk korábban. A klímaváltozás miatt egyre több az új kártevő. Az Obama-féreg után itt a déli fényes bodobács?  

Tömegesen azonosították a déli fényes bodobácsot
Tömegesen azonosították a déli fényes bodobácsot
Forrás: NAK

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint Tolna, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Baranya, Csongrád-Csanád és Pest vármegyében figyelték meg a kártevőt, tehát az ország középső és a déli része érintett. Többek között fűszerpaprikában, őszibarackban, napraforgóban és kukoricában is kárt okozott, továbbá a a betárolt repcén is tömegesen előfordult.  

Milyen tüneteket okoz a déli fényes bodobács?  

A leveleken és terméseken apró, sárgás-barna szúrásnyomok, foltok és szövetelhalás alakul ki. A palánták turgorukat vesztik, a magképződésben zavar következik be. Napraforgón károsodnak a kaszatok, paprikában és kukoricában súlyos minőségi veszteségek jelentkezhetnek - áll a közleményben. 

A szakemberek szerint a klímaváltozás következtében korábban háttérben élő, őshonos fajok is rövid idő alatt jelentős kártevővé válhatnak, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a monitoringozásra. A legjobb védekezés a megelőzés. 

 

