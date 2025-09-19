szeptember 19., péntek

Demencia: sétával a megelőzésért Répcelakon

Közös sétára hívják Répcelak nyugdíjasait, hogy egy fontos társadalmi ügyre hívják fel a figyelmet. A rendezvény célja a testmozgás népszerűsítése mellett az előítéletek csökkentése és a demencia megelőzésének hangsúlyozása.

Répcelak városában egyedülálló kezdeményezéssel, közös sétával szeretnék felhívni a figyelmet a demencia megelőzésének fontosságára. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a rendszeres testmozgás, mint amilyen egy séta is, kulcsfontosságú a betegség kialakulásának megelőzésében. A program célja nem csupán az egészségmegőrzés, hanem az is, hogy csökkentse a betegséggel kapcsolatos előítéleteket, és erősítse a közösségi figyelmet a témában.

A demencia megelőzésének fontosságára hívják fel a figyelmet Répcelakon
Forrás: Illusztráció/Freepik

Együtt a demencia megelőzéséért: sétára hívják a nyugdíjasokat

A séta szeptember 24-én, szerdán délután 13.30-kor indul a Répcelaki Művelődési Ház előtti térről. A rövid közös mozgás után a szervezők minden résztvevőt szeretettel várnak egy pohár teára és egy szelet zsíros kenyérre, amely lehetőséget teremt a kötetlen beszélgetésre és a közösségépítésre is.

 

