Demencia: sétával a megelőzésért Répcelakon

Répcelak városában egyedülálló kezdeményezéssel, közös sétával szeretnék felhívni a figyelmet a demencia megelőzésének fontosságára. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a rendszeres testmozgás, mint amilyen egy séta is, kulcsfontosságú a betegség kialakulásának megelőzésében. A program célja nem csupán az egészségmegőrzés, hanem az is, hogy csökkentse a betegséggel kapcsolatos előítéleteket, és erősítse a közösségi figyelmet a témában.

A demencia megelőzésének fontosságára hívják fel a figyelmet Répcelakon

Forrás: Illusztráció/Freepik

Együtt a demencia megelőzéséért: sétára hívják a nyugdíjasokat

A séta szeptember 24-én, szerdán délután 13.30-kor indul a Répcelaki Művelődési Ház előtti térről. A rövid közös mozgás után a szervezők minden résztvevőt szeretettel várnak egy pohár teára és egy szelet zsíros kenyérre, amely lehetőséget teremt a kötetlen beszélgetésre és a közösségépítésre is.