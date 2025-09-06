szeptember 6., szombat

Műtét műtét hátán, kötet kötet hátán

3 órája

A patak túl oldalán - Devecsery László könyveket ír a kórházi ágyon

Címkék#Csillagvirágok#Mandulácska#Lutter Imre#Devecsery László#gyermekkönyv

Legutóbb fél évvel ezelőtt készítettünk interjút születésnapja alkalmából a vasszilvágyi születésű, Szombathelyen élő Devecsery Lászlóval, aki akkor volt túl 12 műtéten és a 75. életévén. A József Attila-díjas és Radnóti Életmű-díjas író, költő, rendező, tanár azóta újabb műtéteken esett át, és újabb kötetek megjelentetésére készül. Devecsery László a Prima gálára saját lábán igyekszik kijönni, mert a jelöltek között van.

Merklin Tímea
A patak túl oldalán - Devecsery László könyveket ír a kórházi ágyon

Fotó: FB/Devecsery László

Devecsery László korábbi műtéteiről és köteteiről a születésnapja alkalmából itt írtunk. Jelenleg tolókocsiban tud közlekedni, kedden műtötték a szemét is, de alkotókedve nem szikkad, behozatta a laptopját a kórházba és dolgozik. A Savaria Történelmi Karneválon előadták A kék pék című verses meséjét a Gayer Parkban és a vásárcsarnokban, a Vasvári Játékszín szeptember 20-án Csöngén játssza a Petőfi Kámban (Cannes-ban) című darabját Gergye Rezső rendezésében.  A további friss híreket tőle magától hallottuk.

Devecsery László
Devecsery László egy korábbi szép pillanata kedves kis cicájával, Mandulácskával, aki a kórházi tartózkodása alatt egy ismerősnél vendégeskedik. Fotó: FB/Devecsery László

Október elején a felsőőri és a szombathelyi könyvtárban is bemutatják az ötnyelvű Állat-tárlat című könyvet az UMIZ (Magyar Média- és Információs Központ) kiadásában.

- E könyv illusztrációi úgy születettek, hogy gyerekek rajzolták le kedvenc állataikat. A versek felét Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesülete elnöke írta, aki régi jó barátom, a másik felét én. Már nyomdában van Burgenlandban. A versek magyar, német, horvát, roma nyelven is benne lesznek, illetve vasi tájnyelven is. A szombathelyi bemutatóra az itt élő horvátok készítenek műsort a könyv alapján. A verseket németre egy kétnyelvű óvónő, Dowas Katalin fordította, aki Alsóőrben lakik. Az a kis burgenlandi falu azért nagyon kedves nekem, mert ott született az édesanyám, Györög Ilona, akit ott máig számon tartanak. Voltam ott többször író-olvasó találkozón. Hatan voltak testvérek, a pap testvére volt a legidősebb, édesanyám  legfiatalabb. 88 éves korában hunyt el. Ha az ő génjeit örököltem, akkor még sok évem van hátra - mondta Devecsery László. Hozzátéve, hogy ez már a második ilyen jellegű kötet: az Őrvidék-járó című könyvét is Burgenlandban mutatták be először. Devecsery László szeretne könyv hazai bemutatóján személyesen részt venni, ígérték neki a kórházban, hogy akkorra kiengedik. 

Devecsery László
Devecsery László József Attila-díjas és Radnóti Életmű-díjas író, költő, rendező, tanár  a Prima Gálára már a saját lábán szeretne menni. Fotó: Garas Kálmán

A novemberi Prima gálára pedig már a saját lábán tervez menni, mert bizony jelölték őt a díjra magyar irodalom kategóriában, hamarosan készül a bemutató kisfilm a munkásságáról. Gyógytornász jár hozzá, jelenleg járókerettel tud megtenni pár lépést. 

- Szerencsém van, mert minden nap jön látogatóba a keresztlányom, Simon Irma, aki itt nővér a kórházban. A lányaim, unokáim inkább hétvégén tudnak jönni. A szobám az épület a szélén van, ha közel megyek az ablakhoz, rálátok a lakásomra, ott lakom a patak túloldalán. A cicám, Mandulácska ezalatt a nálam színjátszó Mihácsi Veronika testvérénél vendégeskedik - mesélte Devecsery László, aki még az elhangzottakhoz képest is tudott újat mondani. 

Készül ugyanis a Csillagvirágok című gyermekkönyve is, amiben versek, mesék lesznek. Az ötből két unokája, Kata és Kamilla rajzolja az illusztrációkat. Ezt karácsonyra szeretné megjelentetni és lehetőség szerint már otthon, családi körben megünnepelni. 

- Már két karácsonykor nem voltam otthon. Az egyiket a sárvári, a másikat a szombathelyi kórházban töltöttem - jegyzi meg az író.

Devecsery László
Devecsery László írónak hiányoznak az unokái, ezért készítette ezt a montázst egy műkedvelő színjátszója, Jónás Zsiga. Az unokák közül a két lány készíti a Csillagvirágok című gyermekkönyvéhez az illusztrációkat. A magasabbik Kata, a kisebb Kamilla. Forrás: Devecsery László

Devecsery László az ápolási osztályról szervezi az irodalmi életet maga körül

Nem csoda, hogy hazavágyik. A betegeskedés miatt sajnos a Győri Színházban folytatott munkája elakadt. De sok ötlete van, mindegyiken dolgozik is - hol máshol, a kórházi ágyon -, kihasználja az időt. Úgy látszik, hogy az idővel komoly dolga akadt. Az Időcsóva című kötetét a 23. Győri Könyvszalonon mutatták be tavaly, most pedig Levelek az időből címmel ír egy újat. Ennek kiadását a Szülőföld Kiadó vállalta. Készül egy vasi antológia is hat szerzővel – 

  • Pődör György, 
  • Nagy Róbert, 
  • Németh Zsolt László, 
  • Sinkó Adrienn, 
  • Lutter Imre, 
  • Devecsery László -, 

Találkozások címmel, ehhez még gyűjti a támogatókat (a kórházi ápolási osztályról), akiknek nevét természetesen feltünteti majd a könyvben. 

Mit is mondhatnánk: jó egészséget, és mielőbbi felépülést kívánunk a sok terv megvalósításához!

 

