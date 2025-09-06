A patak túl oldalán - Devecsery László könyveket ír a kórházi ágyon

Devecsery László korábbi műtéteiről és köteteiről a születésnapja alkalmából itt írtunk. Jelenleg tolókocsiban tud közlekedni, kedden műtötték a szemét is, de alkotókedve nem szikkad, behozatta a laptopját a kórházba és dolgozik. A Savaria Történelmi Karneválon előadták A kék pék című verses meséjét a Gayer Parkban és a vásárcsarnokban, a Vasvári Játékszín szeptember 20-án Csöngén játssza a Petőfi Kámban (Cannes-ban) című darabját Gergye Rezső rendezésében. A további friss híreket tőle magától hallottuk.

Devecsery László egy korábbi szép pillanata kedves kis cicájával, Mandulácskával, aki a kórházi tartózkodása alatt egy ismerősnél vendégeskedik. Fotó: FB/Devecsery László

Október elején a felsőőri és a szombathelyi könyvtárban is bemutatják az ötnyelvű Állat-tárlat című könyvet az UMIZ (Magyar Média- és Információs Központ) kiadásában.

- E könyv illusztrációi úgy születettek, hogy gyerekek rajzolták le kedvenc állataikat. A versek felét Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesülete elnöke írta, aki régi jó barátom, a másik felét én. Már nyomdában van Burgenlandban. A versek magyar, német, horvát, roma nyelven is benne lesznek, illetve vasi tájnyelven is. A szombathelyi bemutatóra az itt élő horvátok készítenek műsort a könyv alapján. A verseket németre egy kétnyelvű óvónő, Dowas Katalin fordította, aki Alsóőrben lakik. Az a kis burgenlandi falu azért nagyon kedves nekem, mert ott született az édesanyám, Györög Ilona, akit ott máig számon tartanak. Voltam ott többször író-olvasó találkozón. Hatan voltak testvérek, a pap testvére volt a legidősebb, édesanyám legfiatalabb. 88 éves korában hunyt el. Ha az ő génjeit örököltem, akkor még sok évem van hátra - mondta Devecsery László. Hozzátéve, hogy ez már a második ilyen jellegű kötet: az Őrvidék-járó című könyvét is Burgenlandban mutatták be először. Devecsery László szeretne könyv hazai bemutatóján személyesen részt venni, ígérték neki a kórházban, hogy akkorra kiengedik.

Devecsery László József Attila-díjas és Radnóti Életmű-díjas író, költő, rendező, tanár a Prima Gálára már a saját lábán szeretne menni. Fotó: Garas Kálmán

A novemberi Prima gálára pedig már a saját lábán tervez menni, mert bizony jelölték őt a díjra magyar irodalom kategóriában, hamarosan készül a bemutató kisfilm a munkásságáról. Gyógytornász jár hozzá, jelenleg járókerettel tud megtenni pár lépést.

- Szerencsém van, mert minden nap jön látogatóba a keresztlányom, Simon Irma, aki itt nővér a kórházban. A lányaim, unokáim inkább hétvégén tudnak jönni. A szobám az épület a szélén van, ha közel megyek az ablakhoz, rálátok a lakásomra, ott lakom a patak túloldalán. A cicám, Mandulácska ezalatt a nálam színjátszó Mihácsi Veronika testvérénél vendégeskedik - mesélte Devecsery László, aki még az elhangzottakhoz képest is tudott újat mondani.

Készül ugyanis a Csillagvirágok című gyermekkönyve is, amiben versek, mesék lesznek. Az ötből két unokája, Kata és Kamilla rajzolja az illusztrációkat. Ezt karácsonyra szeretné megjelentetni és lehetőség szerint már otthon, családi körben megünnepelni.