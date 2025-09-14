Itt vannak az új szépségkirálynő legvadítóbb privát képei: izgalmas szépség!

Szombaton este megválasztották a Miss Universe Hungary 2025 győztesét. Dezsényi Kincső az új szépségkirálynő. Ő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe bangkoki világdöntőjén novemberben.

Dezsényi Kincsőnek, Kenéz Nóra adta át a koronát

Forrás: Miss Universe Hungary Instagram

Dezsényi Kincső az új szépségkirálynő

A 21 éves, különleges szépségű, vörös hajú lány Budapesten él és rendszeresen modellkedik, de már készül a szépségipar utáni életére is. Gyógytornásznak tanul.

Dezsényi Kincső

A Miss Universe Hungary az első szépségverseny volt, ahol elindult és nagyon tetszett neki, hogy rögtön győztesként végzett. Az udvarhölgyek közül Tóth Bogi első, Hatos Kitti második lett.

Dezsényi Kincső

Megtiszteltetés számára, hogy a Miss Universe bangkoki világdöntőjében ő képviseli majd Magyarországot.

Dezsényi Kincső

Hiába ez volt az első versenye, a színpadi mozgás, a szereplés és a fegyelmezett, sokszor egész napon át tartó fotózás vagy kifutós munka nem újdonság a számára. Évek óta modellkedik már.

Instagram oldala tele van jobbnál jobb fotókkal az új szépségkirálynőről, akinek egyelőre 2500 követője van, ami a következő időszakban bizonyára sokszorozódni fog.