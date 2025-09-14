26 perce
Itt vannak az új szépségkirálynő legvadítóbb privát képei: izgalmas szépség!
Egy 21 éves, különleges szépségű lányt választottak meg a Miss Universe Hungary 2025 győztesének. Dezsényi Kincső, az új szépségkirálynő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe bangkoki világdöntőjén novemberben.
Dezsényi Kincső
Forrás: Miss Universe Hungary Instagram
Szombaton este megválasztották a Miss Universe Hungary 2025 győztesét. Dezsényi Kincső az új szépségkirálynő. Ő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe bangkoki világdöntőjén novemberben.
Dezsényi Kincső az új szépségkirálynő
A 21 éves, különleges szépségű, vörös hajú lány Budapesten él és rendszeresen modellkedik, de már készül a szépségipar utáni életére is. Gyógytornásznak tanul.
A Miss Universe Hungary az első szépségverseny volt, ahol elindult és nagyon tetszett neki, hogy rögtön győztesként végzett. Az udvarhölgyek közül Tóth Bogi első, Hatos Kitti második lett.
Megtiszteltetés számára, hogy a Miss Universe bangkoki világdöntőjében ő képviseli majd Magyarországot.
Hiába ez volt az első versenye, a színpadi mozgás, a szereplés és a fegyelmezett, sokszor egész napon át tartó fotózás vagy kifutós munka nem újdonság a számára. Évek óta modellkedik már.
Instagram oldala tele van jobbnál jobb fotókkal az új szépségkirálynőről, akinek egyelőre 2500 követője van, ami a következő időszakban bizonyára sokszorozódni fog.
Kulcsár Edina megmutatta mennyit fogyott a kisfia születése óta, bomba lett
Itt az új szépségkirálynő: Kenéz Nóra egy 21 éves vöröshajú lánynak adta át a koronáját