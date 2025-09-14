szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miss Universe Hungary

26 perce

Itt vannak az új szépségkirálynő legvadítóbb privát képei: izgalmas szépség!

Címkék#Miss Univers#Kenéz Nóra#Dezsényi Kincső

Egy 21 éves, különleges szépségű lányt választottak meg a Miss Universe Hungary 2025 győztesének. Dezsényi Kincső, az új szépségkirálynő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe bangkoki világdöntőjén novemberben.

Vaol.hu
Itt vannak az új szépségkirálynő legvadítóbb privát képei: izgalmas szépség!

Dezsényi Kincső

Forrás: Miss Universe Hungary Instagram

Szombaton este megválasztották a Miss Universe Hungary 2025 győztesét. Dezsényi Kincső az új szépségkirálynő. Ő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe bangkoki világdöntőjén novemberben.

Dezsényi Kincső
Dezsényi Kincsőnek, Kenéz Nóra adta át a koronát 
Forrás: Miss Universe Hungary Instagram

Dezsényi Kincső az új szépségkirálynő

A 21 éves, különleges szépségű, vörös hajú lány Budapesten él és rendszeresen modellkedik, de már készül a szépségipar utáni életére is. Gyógytornásznak tanul. 

Dezsényi Kincső

A Miss Universe Hungary az első szépségverseny volt, ahol elindult és nagyon tetszett neki, hogy rögtön győztesként végzett. Az udvarhölgyek közül Tóth Bogi első, Hatos Kitti második lett. 

Dezsényi Kincső

Megtiszteltetés számára, hogy a Miss Universe bangkoki világdöntőjében ő képviseli majd Magyarországot. 

Dezsényi Kincső

Hiába ez volt az első versenye, a színpadi mozgás, a szereplés és a fegyelmezett, sokszor egész napon át tartó fotózás vagy kifutós munka nem újdonság a számára. Évek óta modellkedik már.

Instagram oldala tele van jobbnál jobb fotókkal az új szépségkirálynőről, akinek egyelőre 2500 követője van, ami a következő időszakban bizonyára sokszorozódni fog.

Dezsényi Kincső

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu