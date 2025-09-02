szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fórum

3 órája

Digitális Polgári Kör alakult a szombathelyi grilldélutánon

Címkék#Szombathely#polgári kör#Vámos Zoltán#Nagy János

Polgári grilldélutánt szervezett Vámos Zoltán főispán pénteken Szombathelyen, amin Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár is részt vett.

Vaol.hu

„A szombathelyi jobboldal közösségben zárta a nyarat, amelyre engem is meghívtak. Mi szeretünk együtt lenni, együtt enni, megbeszélni a világ és hazánk állásáról. És közben megalakult a Szombathely és környéke Digitális Polgári Kör is!” – közölte közösségi oldalán az államtitkár, aki a digitális polgári körök koordinálásáért felel. 

Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár Vámos Zoltán, a szombathelyi választókerület elnöke meghívásására vett részt a pénteki grilldélutánon. Fotó: Facebook 

Nemrég az államtitkár a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: a nyári időszak ellenére folyamatos az érdeklődés a digitális polgári körök iránt. Már több mint 1400 digitális polgári kör alapítási igény érkezett, és ötszáz DPK alapítását már jóváhagyták. 
– Nagyon megható és szép egymásra találásoknak vagyunk szemtanúi, ezekkel mind erősítjük a táborunkat. Ez nem pártmozgalom, hanem egy civil kezdeményezés, amelyben a résztvevők egyetértenek a polgári értékrenddel, a nemzeti, konzervatív, keresztény, a mainstreammel szembeni, patriótavonallal – sorolta Nagy János. 
Az első nyilvános és személyes találkozó szeptember 20-án lesz a Papp László Arénában, ahol tízezer DPK-tag jöhet össze – írta a lap. 
 

Törőcsik Mari házánál is fejet hajtott

 Nagy János Velemben Törőcsik Mari házánál is lerótta kegyeletét. „Itt töltötte utolsó éveit Törőcsik Mari, a XX. század legnagyobb színésznője. Annak idején Orbán Viktor a Kossuth-nagydíjat ebbe a házba hozta el a művésznőnek. Tisztelettel emlékezünk!” – mondta a videóbejegyzésében. 

Azt pedig Vámos Zoltán Facebook-oldaláról tudtuk meg: a Szombathelyi Dobó SE-hez is ellátogattak pénteken délután.  


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu