Digitális Polgári Kör alakult a szombathelyi grilldélutánon

„A szombathelyi jobboldal közösségben zárta a nyarat, amelyre engem is meghívtak. Mi szeretünk együtt lenni, együtt enni, megbeszélni a világ és hazánk állásáról. És közben megalakult a Szombathely és környéke Digitális Polgári Kör is!” – közölte közösségi oldalán az államtitkár, aki a digitális polgári körök koordinálásáért felel.

Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár Vámos Zoltán, a szombathelyi választókerület elnöke meghívásására vett részt a pénteki grilldélutánon. Fotó: Facebook

Nemrég az államtitkár a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott: a nyári időszak ellenére folyamatos az érdeklődés a digitális polgári körök iránt. Már több mint 1400 digitális polgári kör alapítási igény érkezett, és ötszáz DPK alapítását már jóváhagyták.

– Nagyon megható és szép egymásra találásoknak vagyunk szemtanúi, ezekkel mind erősítjük a táborunkat. Ez nem pártmozgalom, hanem egy civil kezdeményezés, amelyben a résztvevők egyetértenek a polgári értékrenddel, a nemzeti, konzervatív, keresztény, a mainstreammel szembeni, patriótavonallal – sorolta Nagy János.

Az első nyilvános és személyes találkozó szeptember 20-án lesz a Papp László Arénában, ahol tízezer DPK-tag jöhet össze – írta a lap.



Törőcsik Mari házánál is fejet hajtott

Nagy János Velemben Törőcsik Mari házánál is lerótta kegyeletét. „Itt töltötte utolsó éveit Törőcsik Mari, a XX. század legnagyobb színésznője. Annak idején Orbán Viktor a Kossuth-nagydíjat ebbe a házba hozta el a művésznőnek. Tisztelettel emlékezünk!” – mondta a videóbejegyzésében.

Azt pedig Vámos Zoltán Facebook-oldaláról tudtuk meg: a Szombathelyi Dobó SE-hez is ellátogattak pénteken délután.



