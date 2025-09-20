szeptember 20., szombat

DPK

25 perce

70 ezres tagsággal tartják a digitális polgári körök első országos találkozóját

Címkék#Kiss Rajmund#Orbán Viktor#Kocsis Máté

Soha nem látott érdeklődés mellett tartják szombaton az első országos DPK találkozót Budapesten. A digitális polgári körökmozgalma tagjai már 70 ezernél is többen vannak.

Vaol.hu

A Magyar Nemzet beszámolója alapján szeptember 20-án a Papp László Sportaréna ad otthont a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozójának. A résztvevők kizárólag regisztrált tagok lehetnek, és a DPK Mozgalom 70 ezer taggal bír már. 

Több mint 70 ezren csatlakoztak a digitális polgári körökhöz. Az első országos találkozót Budapesten tartják.
Orbán Viktor a digitális polgári körök első találkozójának helyszínén
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A programban expo, zenei műsorok és színpadi beszédek szerepelnek. 16 órakor Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor lép a színpadra. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi. Az expo közel 40 kiállítóval zajlik, és a színpadi program előtt, valamint után is nyitva tart. 

A társadalmi integráció, a béke és a családpolitika is hangsúlyt kapott a Digitális Polgári Körökben. Sztojka Attila a Roma kör vezetője, Kiss Rajmund a Háborúellenes kört irányítja, Gyurkó Kata pedig a Családokért kört szervezi. Ezek a körök együtt a mindennapi közösségi élet stabil pilléreit jelentik,  írta az Origo.

Orbán Viktor indította el a digitális polgári körök mozgalmát

A „Zebra” digitális polgári kör is részt vesz, amely az álhírek elleni fellépést tűzte zászlajára. A mozgalom ötletét Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében jelentette be, amely azóta több tízezer embert mozgatott meg, most pedig itt van az el DPK találkozó is.

