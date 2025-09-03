Így védekezik a dióburok-fúrólégy ellen Borbás Marcsi őrségi kertjében

Évek óta nincs diótermése Borbás Marcsinak az őrségi kertjében. Ennek oka a dióburok-fúrólégy, amely megtámadja a termést, és nagyon nehéz ellene védekezni - néhány tippet itt gyűjtöttünk össze, vasi növényorvos tanácsait pedig itt olvashatjuk. A népszerű műsorvezető talált egy megoldást a problémára, mutatjuk, pontosan miről van szó.

Forrás: egy.hu

Borbás Marcsi dióburok-fúrólégy elleni megoldása

A műsorvezető elárulta, régen – nagymamája idejében – nem kellett permetezni a diófát, mégis bőven adott termést. Ma viszont komoly vegyszeres beavatkozás nélkül szinte lehetetlen egészséges dióhoz jutni.

Marcsi szerint van egy ígéretes alternatíva: a pekándió. Ez a fa -40 fokig bírja a hideget, és egyelőre nincs ismert kártevője nálunk. Vastag, kemény burka védi a termést, az íze nagyon hasonlít a dióéra, ráadásul kifejezetten egészséges - mondja el videójában.

Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a pekándiófa jóval nagyobbra nő, mint a hagyományos diófa, ezért érdemes ennek helyet biztosítani a kertben. Az ültetés után sok vizet igényel, főleg az első években, de később már kevésbé kényes.

Már Őrségben is ültetett belőle

Borbás Marcsi idén tavasszal két pekándiófát is elültetett Őrségben, amelyeknek mára hatalmas hajtásaik vannak. Tapasztalata szerint a fa jól bírja a körülményeket, nem támadja meg a dióburok-fúrólégy, és más kártevő sem.

Ha valaki oltott példányt vásárol, viszonylag gyorsan számíthat az első termésre: akár már öt év múlva szüretelhetünk a saját pekándiónkból.