Mai évfordulók
Vasból indult a diótermés pusztítója: így teszi tönkre a termést a dióburok-fúrólégy

#Ausztria#diófa#Magyarország#Kőszeg

Tudtad, hogy Magyarországon először Kőszegen bukkant fel az alattomos kártevő? Azóta pedig egyre több helyen okoz fejfájást a dióburok-fúrólégy a termesztőknek és a hobbikertészeknek.

Csabai Bernadett
Vasból indult a diótermés pusztítója: így teszi tönkre a termést a dióburok-fúrólégy

A dióburok-fúrólégy elpusztíthatja a termést

Fotó: Shutterstock

Kevesen tudják, de a dióburok-fúrólégy Magyarországon először Vasban jelent meg: 2011 októberében Kőszeg térségében találták meg a lárváit a kutatók. Ez az apró, de annál alattomosabb rovar azóta az egész diótermesztést veszélyezteti, és sok kerttulajdonos rémálmává vált.

Ilyen sötét foltokat okoz a dióburok-fúrólégy a termésen
Ilyen sötét foltokat okoz a dióburok-fúrólégy a termésen
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium 

Honnan jött a dióburok-fúrólégy?

A kártevő eredetileg Észak-Amerikából származik, majd a ’80-as években került be Európába.

 Feltételezhető, hogy természetes úton, Ausztria felől jutott el Magyarországra. 

Nem véletlen tehát, hogy éppen Kőszeg-Szabóhegyen és az osztrák határhoz közeli diófákon fedezték fel először hazánkban - derül ki a A Vidékfejlesztési Minisztérium tudományos lapjából, a Növényvédelemből. 

Hogyan teszi tönkre a termést?

A dióburok-fúrólégy lárvái a dió zöld burkában élnek és rágják azt. Korai fertőzés esetén a dió kisebb marad, a dióbél ráncosodik, sőt a dió idő előtt lehullhat a fáról. A fertőzött termés héján sötét, szabálytalan foltok jelennek meg, a burok felpuhul, majd az egész dió elváltozik.

Még kis egyedszám esetén is jelentősen romlik a dió minősége, ráadásul a piacon senki sem szívesen vásárol foltos héjú diót, még akkor sem, ha a belseje ehető lenne. Az ipari feldolgozásnál pedig költséges tisztítási eljárásokat igényel.

Mit lehet tenni ellene?

A védekezés kulcsa a megelőzés és a rajzás megfigyelése - írja a Növényvédelem. Erre feromoncsapdák adnak lehetőséget, amelyek nemcsak jelzik a kártevő megjelenését, hanem csökkenthetik is a hímek számát, így kevesebb nőstény tud petét rakni. A kémiai védekezést a szakirodalom szerint akkor érdemes elkezdeni, amikor a csapdákban először megjelennek a hímek.

Itt bővebben írtunk arról, hogyan tudunk védekezni ellene, sőt azt is megmutattuk, hogy Borbás Marcsi az őrségi kertjében milyen praktikával állt elő a dió védelmére.

 

 

