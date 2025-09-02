Ez az alattomos rovar szinte teljesen elpusztíthatja a diótermést - mutatjuk a megoldást!

A dióburok-fúrólégy mára a diótermesztők egyik legnagyobb kihívása Magyarországon. Bár teljes kiirtása nem reális, mi is tehetünk a diófák védelme érdekében, a kártétel jelentősen mérsékelhető, ha időben felismerjük a jelenlétét és összehangoltan lépünk fel ellene. Most a NÉBIH és a Magyar Mezőgazdaság segítségével mutatjuk, mit tehetünk a diótermésért!

A dióburok-fúrólégy elpusztíthatja a termést

Fotó: Shutterstock

Dióburok-fúrólégy - mit kell tudni róla?

A dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) Észak-Amerikából származik, és Magyarországon először 2012-ben észlelték - derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatásából.

A NÉBIH azonnal karanténkártevőként hívta fel rá a figyelmet, hiszen gyorsan terjed és súlyos gazdasági károkat okoz.

A rovar lárvái a dió zöld burkába fúrnak, ahol a termést tönkreteszik: a héj feketévé, a dióbél pedig fogyaszthatatlanná válik.

A kártevő júliustól szeptemberig rajzik, ilyenkor rakja le petéit a dióburokba. A fertőzés árulkodó jelei közé tartozik a dió héjának foltosodása, majd feketedése, illetve a korai hullás. A megtámadott termés héja rátapad a dióra, amit rendkívül nehéz tisztítani, sokszor teljesen menthetetlen. A gond az, hogy természetes ellensége nincs, így ha nem védekezünk, a diótermés nagy része odaveszik.

Hogyan ismerjük fel biztosan?

A dióburok-fúrólégy megkülönböztetése nem mindig egyszerű, mert más légyfajok (pl. cseresznyelégy) is hasonló csapdákba kerülhetnek. A legbiztosabb bélyeg a szárnymintázat: a dióburok-fúrólégy szárnyvégén található sötét, elágazó folt külső ága a szárny szegélyével párhuzamosan fut, majd a középéren is túlnyúlik.

Hogyan védekezhetünk a dióburok-fúrólégy ellen?

Csapdázás és megfigyelés: a sárga ragacslapokkal és feromoncsapdákkal követhető a rajzás, ami segít a védekezés időzítésében.

a sárga ragacslapokkal és feromoncsapdákkal követhető a rajzás, ami segít a védekezés időzítésében. Permetezés : a szakemberek a rajzás kezdetétől javasolják a védekezést, engedélyezett rovarölő szerekkel (pl. Karate Zeon, Mospilan). Mivel a diófák nagyok, gyakran speciális permetező kell.

: a szakemberek a rajzás kezdetétől javasolják a védekezést, engedélyezett rovarölő szerekkel (pl. Karate Zeon, Mospilan). Mivel a diófák nagyok, gyakran speciális permetező kell. Csalitechnológia: kiskertekben is működik – például a Combi Protec csalétek odavonzza a kártevőt, így a permetezés hatékonyabb lesz.

kiskertekben is működik – például a Combi Protec csalétek odavonzza a kártevőt, így a permetezés hatékonyabb lesz. Mechanikai védekezés : a lehullott dió összeszedése, a fertőzött termés megsemmisítése, valamint a talaj takarása fóliával megakadályozhatja a lárvák további szaporodását.

: a lehullott dió összeszedése, a fertőzött termés megsemmisítése, valamint a talaj takarása fóliával megakadályozhatja a lárvák további szaporodását. Ökológiai megoldások: kisebb kertekben eredményes lehet a talaj forgatása, meszezése, illetve a diófa körüli tisztaság fenntartása.

A dióburok-fúrólégy rajzása hosszú ideig tart, így egyetlen kezelés nem elég. A siker kulcsa a rendszeresség és a több módszer kombinálása.

Miért fontos a közös fellépés?

Mivel a dióburok-fúrólégy gyorsan terjed és a háztáji kertekben is előszeretettel megjelenik, a hatékony védekezés csak akkor működik, ha a gazdák, a hobbikertészek és az önkormányzatok együttműködnek. A NÉBIH hangsúlyozza: a kártevő elleni harcban a megelőzés, a rendszeres megfigyelés és a fertőzött termés eltávolítása kulcsfontosságú. Már korábban is a kártevőről, Both Gyula vasi növényorvos védekezési tanácsait itt olvashatjuk el.