Madarat tolláról: díszmadár kiállítás a kámoni arborétumban - fotók

Az arborétum épületébe belépve kézműves madaras termékek vásárára érkeztünk meg, a folyosó végén díszmadár börze, ahol látogatásunk során is épp kanári vásárlás történt, a már meglévő mellé.

Díszmadár kiállítás a kámoni arborétumban

Forrás: Kóbor Szonja

Díszmadár kiállítás a kámoni arborétumban

A terembe belépve, ahol három napig egy helyen élt a fehér bóbitás kakadu és a jákó papagáj, találkoztunk lelkesebb és nyugodtabb csőrösökkel. A madarak kalitkájára akasztva pedig pontozótáblákat láthattunk. Nem egyszerű a díszmadarak élete, olyan kritériumoknak kell megfelelniük, mint a "viselkedés, alak" (20 pont a maximum) vagy a "típus, nagyság, kiállás" (maximum 15 pont). A csipogók közül nagy fölénnyel lett közönség kedvenc a kék-sárga arapapagáj, aki egy pillanatig sem maradt csendben és folyamatosan szórakoztatta a vendégeket.