szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

1 órája

Madarat tolláról: díszmadár kiállítás a kámoni arborétumban - fotók

Címkék#arborétumban#díszmadár kámoni#kakadu

Csipogás és szárnycsapkodás hangját lehetett hallani hétvégén a kámoni arborétum látogatóközpontjában. Ilyen volt az 53. díszmadár kiállítás Szombathelyen.

Kóbor Szonja
Madarat tolláról: díszmadár kiállítás a kámoni arborétumban - fotók

Forrás: Kóbor Szonja

Az arborétum épületébe belépve kézműves madaras termékek vásárára érkeztünk meg, a folyosó végén díszmadár börze, ahol látogatásunk során is épp kanári vásárlás történt, a már meglévő mellé.

díszmadár kiállítás a kámoni arborétumban
Díszmadár kiállítás a kámoni arborétumban
Forrás: Kóbor Szonja

Díszmadár kiállítás a kámoni arborétumban

A terembe belépve, ahol három napig egy helyen élt a fehér bóbitás kakadu és a jákó papagáj, találkoztunk lelkesebb és nyugodtabb csőrösökkel. A madarak kalitkájára akasztva pedig pontozótáblákat láthattunk. Nem egyszerű a díszmadarak élete, olyan kritériumoknak kell megfelelniük, mint a "viselkedés, alak" (20 pont a maximum) vagy a "típus, nagyság, kiállás" (maximum 15 pont). A csipogók közül nagy fölénnyel lett közönség kedvenc a kék-sárga arapapagáj, aki egy pillanatig sem maradt csendben és folyamatosan szórakoztatta a vendégeket. 

Díszmadár kiállítás a kámoni arborétumban

Fotók: Kóbor Szonja

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu