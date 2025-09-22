2 órája
Újranyitott a dm Szombathelyen, elképesztő akciókkal készülnek
Újra fogadja a vásárlókat a népszerű drogéria szeptember 22-től. A dm két hónapig volt zárva, felújítási munkálatok miatt a szombathelyi Family Centerben.
Mi is beszámoltunk róla: két hónapra bezárt a szombathelyiek kedvenc drogériája, a dm a Varasd utca 1. szám alatti bevásárlóközpontban. Most úgy tűnik, végeztek a munkálatokkal, ugyanis ma reggel kilenctől újra fogadják a vásárlókat.
Újra kinyitott a dm a Family Centerben
A nyitóhétvégén változatos programok várják a látogatókat - tette közzé az üzlet egy eseményben. Mint írják, pénteken a Falco KC kosárlabdacsapat tagjai is a kasszánál lesznek, a befolyt összeget az Esőemberke Alapítványnak ajánlják fel.
Szombaton a gyerekeket Saubär maci várja, a vásárlók nyolcezer forint feletti vásárlás esetén ajándék táskát kapnak, és a fotóterminálon legalább 10 fényképből 5 ajándékba nyomtatható. Emellett sminkelés, szépségtanácsadás és szájápolási tippek várják az érdeklődőket.