Döbbenet, amit ismeretlenek Szombathelyen műveltek
Összefoglaltuk az elmúlt héten a VAOL-on megjelent legizgalmasabb híreket. Beszámoltunk arról, hogy döbbenet, ami Szombathelyen történt, de hírt adtunk autóút avatásról is.
Kezdjük, mindjárt egy különleges esettel. Az írásunk Döbbenet: Szombathelyen is lecsaptak a fosófantomok címet kapta. Egy kocsit gyalázott meg, akinek a tulajdonosa számolt be az esetről, mire parkoló autójához visszatért a tulajdonos, azt már meggyalázott állapotban találta: nem elég, hogy a kerekeit kiszúrták és leengedték, de a kilincseket és a fényszórókat fekáliával kenték össze.
Döbbenet: a folytatás
Ha ez mind nem lenne elég gyomorforgató, a fosófantom még a szelepet is vastagon bekente a végtermékkel. Így a férfit a tettes még egy hatalmas adag pénzzel is megrövidítette:
Amelyik a Csónakázó Tónál bekente sz*rral a kilincseimet és a szelepet, miután leengedte a gumimat, jelentkezzen ma délután 3-ig 120.000 forint bánópénzzel
Új összeköttetés: átadták az S7-es gyorsforgalmi utat, szombattól használhatjuk
Igen nagy létszámú ünnepség keretében tartották az osztrák út átadását pénteken, Rábakeresztúr (Heiligenkreuz) mellett. Az új S7 szakasz összeköttetést teremt az M80-assal is.
Átadták az S7-es gyorsforgalmi utatFotók: Gombos Kálmán
Végleg bezárja a kapuit a szombathelyiek kedvelt vendéglője és szállodája
"Ezúton sajnálattal tájékoztatjuk önöket, hogy a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája hosszas megfontolás és egy nagyon nehéz, fájdalmas döntés után 2025. október 19-én, vasárnap bezárja a kapuit" - olvasható a közösségi oldalukon.
Borzalmas tragédia Körmendnél - Négyen égtek bent egy személyautóban
A Vas Népe 1993. október 29-i lapszámában számolt be a borzalmas tragédia részleteiről. A baleset este, sötétedéskor történt, először két holttestet találtak meg, s csak másnap, a nappali fényben derült ki, az osztrák Audiban négyen voltak... A baleset oka az első időben még nem volt teljesen tisztázott, de a megmaradt autóroncsok alapján feltételezhető, hogy az első kerék durrdefektje taszíthatta a kocsit a kamion alá.
Szarvaskend-Ferencváros: egy kis falu nagy napja - ennyi sör fogyott
Nagy sikerrel, 3500 néző előtt, parádés hangulatban zajlott le a Szarvaskend-Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzés. Bár a televízió által is közvetített összecsapást a Fradi nyerte 15-0-ra, az mérkőzés igazi győztese a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskendi SE közössége volt - óriási élménnyel gazdagodtak a futballisták, a klubvezetők, a vasi futballszurkolók!
Figyeltek a szurkolókra is: 17 sörcsapot állítottunk "hadrendbe", 86 hordó sör fogyott el szombaton délután - ami azért szép teljesítmény.
Új komplexum létesült Szombathelyen a Söptei úttól nem messze: pénteken nyitottak
Új sportág hódít, már Szombathelyen is űzhető. Padel: a Kőszegi SE teniszezője, Vörös Máté pénteken nyitta meg a város első padelcsarnokát.
Sárvári anya tetteitől szorul ökölbe a kéz, most mindenki őt akarja elfogni
Szeptember 3-án került fel a rendőrség oldalára B. Nikoletta. A körözési oldal szerint a sárvári rendőrök keresik.
Az oldaláról kiderül, B. Nikoletta édesanya, ugyanis a tartási kötelezettség elmulasztása miatt kezdték körözni a rendőrök, szeptember eleje óta keresik.
A BTK szerint: 212. § (1) Aki jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt gyermektartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.