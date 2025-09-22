Döbbenet, amit ismeretlenek Szombathelyen műveltek

Kezdjük, mindjárt egy különleges esettel. Az írásunk Döbbenet: Szombathelyen is lecsaptak a fosófantomok címet kapta. Egy kocsit gyalázott meg, akinek a tulajdonosa számolt be az esetről, mire parkoló autójához visszatért a tulajdonos, azt már meggyalázott állapotban találta: nem elég, hogy a kerekeit kiszúrták és leengedték, de a kilincseket és a fényszórókat fekáliával kenték össze.

Döbbenet, ami Szombathelyen történt

Döbbenet: a folytatás

Ha ez mind nem lenne elég gyomorforgató, a fosófantom még a szelepet is vastagon bekente a végtermékkel. Így a férfit a tettes még egy hatalmas adag pénzzel is megrövidítette: