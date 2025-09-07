szeptember 7., vasárnap

Régi-új ízeket kínáltak vacsorára a dozmatiak az 5. Ízőrzők Családi napon - fotók

Az idén régi-új ízeket kínáltak vacsorára – ötödik alkalommal szervezte meg a Dozmati Ízőrzők Családi Napot a Dozmati Hagyomány- és Értékőrző Egyesület az Együtt Dozmatért Egyesület és az önkormányzat támogatásával.

Tóth Katalin

Tavaly új közösségi színtérrel bővült a dozmati rendezvénytér: a Kultudvar és pajta a közösségi életnek és a helyi civil egyesületek programjainak is helyet ad. Ott tartott tábori szentmisét szombaton Haller László plébános atya, aki megjegyezte: azt, hogy eddig mindig ragyogó időben zajlott a program, bizonyosan a Jóistennek köszönhetik.

A Bucsui Rezedák a dozmati Ízőrzők családi napon.
A Bucsui Rezedák a dozmati Ízőrzők családi napon.
Fotó: Unger Tamás

5. Ízőrzők Családi nap Dozmaton

A megnyitón Horváthné Kocsis Henrietta egyesületi elnök elevenítette fel a rendezvényüknek ötletet adó, a Duna TV-n futó Ízőrzők műsort, ami 2020-ban a 320 lelkes Dozmatról jelentkezett be. Az akkor készített fogások közül áfonyás szarvaspörköltet és tárkonyos-tejszínes vadragu levest is kóstolhattak az idei családi napra érkezők. Az ételeket hagyományosan a helyi ízőrzők főzőcsapata készítette el az egyesületek tagjaival közösen. 

Simon Balázs polgármester nagyszerű, segítő, a hagyományaikat őrző közösségük erejét hangsúlyozta a megnyitón, és jó hírt osztott meg a nagyközönséggel: a hagyományőrző egyesület pályázatot nyert, melynek keretében egy fedett kültéri színpad épülhet a Muzsla-forrásnál. Megköszönte Vámos Zoltán főispán támogatását, aki „teljes mellszélességgel közösségük mellett áll”. 

Ízőrzők Dozmaton

Fotók: Unger Tamás

Örömmel jött a nyugalom szigetére, ahol a messziről érkezettek is otthon érezhetik magukat. Mindez azért lehet, mert a dozmatiak az elvártnál többet tesznek családjaikba, közösségeikbe, programjaikba – ezt már a főispán fogalmazta meg. Mint mondta, minden tőle telhetőt megtesz majd, hogy Dozmat otthonosság-érzete erősödhessen. 

Délután a Bucsui Rezedák Néptáncegyüttesnek, a Klapka Kishuszár Egyesület (a Pajtában régi fegyvereket is kiállítottak) tagjainak és a Boglya Népzenei Együttesnek is tapsolhatott a közönség. A közösen elfogyasztott vacsora alatt a Dalcommandó előadásában régi idők slágereit hallhatták. Később Bujtás Ervin zenélt, az estét a csepregi citerazenekar zárta. A szervezők ugrálóvárral és csillámtetoválással kedveskedtek a gyermekeknek. A falubeliek sütifelajánlásokkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.


 


 

 

