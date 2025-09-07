Régi-új ízeket kínáltak vacsorára a dozmatiak az 5. Ízőrzők Családi napon - fotók

Tavaly új közösségi színtérrel bővült a dozmati rendezvénytér: a Kultudvar és pajta a közösségi életnek és a helyi civil egyesületek programjainak is helyet ad. Ott tartott tábori szentmisét szombaton Haller László plébános atya, aki megjegyezte: azt, hogy eddig mindig ragyogó időben zajlott a program, bizonyosan a Jóistennek köszönhetik.

A Bucsui Rezedák a dozmati Ízőrzők családi napon.

Fotó: Unger Tamás

5. Ízőrzők Családi nap Dozmaton

A megnyitón Horváthné Kocsis Henrietta egyesületi elnök elevenítette fel a rendezvényüknek ötletet adó, a Duna TV-n futó Ízőrzők műsort, ami 2020-ban a 320 lelkes Dozmatról jelentkezett be. Az akkor készített fogások közül áfonyás szarvaspörköltet és tárkonyos-tejszínes vadragu levest is kóstolhattak az idei családi napra érkezők. Az ételeket hagyományosan a helyi ízőrzők főzőcsapata készítette el az egyesületek tagjaival közösen.

Simon Balázs polgármester nagyszerű, segítő, a hagyományaikat őrző közösségük erejét hangsúlyozta a megnyitón, és jó hírt osztott meg a nagyközönséggel: a hagyományőrző egyesület pályázatot nyert, melynek keretében egy fedett kültéri színpad épülhet a Muzsla-forrásnál. Megköszönte Vámos Zoltán főispán támogatását, aki „teljes mellszélességgel közösségük mellett áll”.