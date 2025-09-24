Kendőzetlen őszinteséggel mesélt az intenzíven eltöltött hetekről dr. Varjú Gábor

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, négy évvel ezelőtt, 2021 szeptemberében szenvedett súlyos, maradandó károsodással járó balesetet dr. Varjú Gábor, aki ma már parasportolóként is bizonyít. A népszerű szombathelyi állatorvos közösségi oldalán emlékezett meg a sorsfordító napról, és arról, ahogy hihetetlen akaraterővel építette újjá az életét. A negyedi évfordulónál járva előtörhettek az emlékek, ugyanis egy újabb, hosszabb bejegyzés jelent meg szerdán közösségi oldalán, amelyben az intenzív osztályon töltött időszakáról mesél. Teszi mindezt kendőzetlen őszinteséggel.

Dr. Varjú Gábor kendőzetlen őszinteséggel mesélt súlyos balesete legsötétebb pillanatairől, az intenzí osztályon eltöltött hetekről

Forrás: VN-archív

Dr. Varjú Gábor négy évvel ezelőtti élményei az intenzív osztályról

- 2021 szeptemberét, kb. öt hetet intenzív osztályon töltöttem. Törött gerincemet nem tudták Szombathelyen, vagy Győrben megműteni, ezért Budapestre, az Országos Gerincgyógyászati Központba szállítottak helikopterrel. Habár a baleset és a műtét utáni napokban még ébren voltam, nem emlékszem semmire, ahogy a balesetemre sem - kezdte a bejegyzést dr. Varjú Gábor.

Mint írja, a gerincműtét után pár nappal bealtatták, gégemetszéssel légcsőtubust kapott és mesterségesen lélegeztették: 12 cső lógott ki belőle. Két hétig altatták és csak lassan, fokozatosan tért magához. Hozzátette: először azt gondolta, hogy ez egy vetélkedő, napokig tartott amíg rájött, hogy egy pesti kórházban van.

- Ahogy az altató és fájdalomcsillapító szerek ürültek, az elvonási tünetektől mindenféle tévképzet gyötört. Olyan volt mint a Trainspotting című film ágyjelenete, amikor a heroinfüggő főhőst szülei bezárják a szobájába. Úgy láttam ennek a modern kórháznak mozognak a falai és plafonja, a TV nem volt bekapcsolva, mégis órákig néztem az "adást". Életem lényeges és kevésbé lényeges alakjai tűntek fel sorban a szobában, mindenkit valóságosnak véltem, beszélgettem velük. A legnyomasztóbb az volt, hogy igaznak hittem olyan képzelgéseket, miszerint gyerekeim, feleségem meghaltak és hozzám hozták azonosítani őket. Mélyen hittem benne, hogy hallom az orvosok és nővérek beszélgetését, több szobára tőlem, akik el akarnak altatni engem. Próbáltam kitépni a vénakanült a kezemből, könyörögtem családtagjaimnak, vigyenek innen. A legrémisztőbb álmaimban színes festékfoltok leptek el, próbáltak megsemmisíteni - írja közösségi oldalán a népszerű szombathelyi állatorvos. Majd így folytatja:

Szövődményként tüdőgyulladás és mellűri folyadékgyülem lépett fel, fulladoztam, másfél óránként szívták le tubuson keresztül légcsövemből a váladékot. Több éjszaka is úgy gondoltam, ez lesz az utolsó, alig tudtam aludni éjszakánként 1-2 órát. Pánikrohamaim voltak, a főorvos próbált logikusan beszélni velem, ez segített. Észrevettem, hogy a valóságosnak hitt hangok megszűnnek, ha felébredek, egyre többször sikerült szétválasztani a valóságot az álomtól. Zavart, hogy nem tudok beszélni, egy orvos, néhány nővér és a feleségem le tudták olvasni az ajkamról, mit akarok mondani, de a többieknek egy betűtáblán kellett elmutogatni a mondandómat

- mesélte tovább.