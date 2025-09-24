Belestünk a Schaeffler tanműhelyébe: a csúcstechnológia és a szakértelem itt találkozik

szeptember 24., szerda

Húsz évvel ezelőtt indította el duális képzését a Schaeffler Savaria Kft. gépi forgácsoló szakmában. Azóta már négy szakmában és négy egyetemi szakon képzik ebben a formában a jövő szakembereit - csúcstechnológiai eszközökkel, szakértelemmel, összefogással. A születésnapi torta sem hiányzott a duális képzés ünnepségéről, és még a tanműhelybe is bepillanthattunk.

Cseh-Egyed Bernadett

Biztos alapot adott. Jó visszagondolni azokra az évekre. Az itt szerzett tudást lehetett kamatoztatni.  Ilyen és ehhez hasonló gondolatat osztottak meg a duális képzés korábbi tanulói, hallgatói az ünnepség elején lejátszott videóösszeállításban. A jelenlegi hallgatók pedig ott ültek a közönség soraiban, hiszen róluk, a jövő szakembereiről (is) szólt ez a nap. 

Húsz éves a duális képzés Szombathelyen:
Húsz éves a duális képzés Szombathelyen: Nagy Miklós tanműhelyvzető, Horváth Attila alpolgármester, Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa, Szigeti Tibor, a Schaeffler Savaria Kft. ügyvezetője, Gazdag András HR-vezető
Fotó: Cseh Gábor

A duális képzés befektetés a jövőbe 

2005-ben egyértelművé vált, egy innovatív képzés elengedhetetlen feltétele a fenntartható ipari működésüknek. A vízióból tervek lettek, a tervek valósággá váltak. A tanműhely működésbe lépése pedig generálta előbb a szakközépiskolákkal való együttműködést, majd a duális gépészmérnökképzés elindítását a Savaria Egyetemi Központban - idézte fel az előzményeket Szigeti Tibor, a Schaeffler Savaria Kft. ügyvezetője. Hozzátette: a partnerintézményekkel szoros, virágzó az együttműködés, a hallgatói létszám folyamatosan bővül. Jelenleg 71 tanuló vesz részt középfokú duális képzésben és 62 mérnök hallgatójuk van.

Szólt arról is, a jelen autóipari környezet kihívás elé állítja a nagyvállalatokat, átalakulóban vannak az iparhoz szükséges kompetenciák. A Schaeffler Savaria Kft. erre már évekkel ezelőtt reagált új képzések elindításával, a meglévő munkavállalók átképzésével. - Az utánpótlás nevelésével biztosítják a helyi és globális gyártás következő évtizedeit, egyúttal hozzájárulnak a város, a régió, az ország versenyképességéhez. A duális képzés befektetés a jövőbe - hangsúlyozta.  

A tudásba fektetett energia mindig megtérül, ezt bizonyítja az elmúlt húsz esztendő – fogalmazott köszöntőjében Horváth Attila. Szombathely alpolgármestere hangsúlyozta: a mindekori városvezetésnek fontos volt, és fontos most is a duális képzés, hogy helyben jussanak tudáshoz a fiatalok. Kitért arra is: bár a technológia folyamatosan változik és fejlődik, e fejlesztések mögött is emberek álltak, és hiszi, a jövőben is az ember marad a középpontban: az alkotó, a tanuló, a gondolkodó ember. 

A szakmák cserélődnek, a tudás örök

A Schaeffler Savaria Kft. az elsők között kezdte meg a duális szakképzést Szombathelyen, amit a kezdetektől folyamatosan fejlesztenek. Aktív szerepet vállaltak új szakmák elindításában, képzési programok kidolgozásában és korszerűsítésében - mondta Nagy Miklós tanműhelyvezető, majd így folytatta: - Büszkék vagyunk rá, hogy értéket teremtünk, ipari projekteket valósítunk meg, a legkorszerűbb technológiákkal ismertetjük meg a jövő generációját. Nagy Miklós részletesen bemutatta azt is, miként bővültek a képzések az elmúlt két évtizedben. 

Ma már nem a létszám, a kompetemciahiány okoz problémákat 

- mutatott rá a munkaerőpiac jelenlegi kihívásaira Gazdag Tibor HR-vezető. Egy friss tanulmányt idézve kifejtette: a jelenlegi szakmák egy része megszűnik, nagyobb hányada pedig átalakul néhány éven belül. Ezért a szakképzés fejlesztése nem lassulhat, a régió versenyképességének alapja a jövő generációjának megszólítása.  

Az előadások és a tortaceremónia után az érdeklődők bepillanthattak a vállalat tanműhelyeibe, megnézhették, miként tanulnak a jövő szakemberei: 

  •  elektronikai falak a kapcsolások, vezérlések, hibakeresések gyakorlásához, 
  • speciális asztalok a forrasztásokhoz, 
  • különböző eszközök a PLC-programozáshoz. 

A csúcstechnológia itt van Szombathelyen. 

 

 

