Összeszedtük a 10 legolcsóbb e-autót! - Kiszivárgott hírek szerint 4 milliós támogatás jöhet!

Kiszivárgott hírek szerint, új e-autó program indul ősztől magánszemélyeknek, a meg nem erősített információk szerint, a támogatás maximum 25 millió forintos vételárig lesz igényelhető autónként 2,5-4 millió forint értékben. Az eddig napvilágot látott elképzelések szerint a programra 20 milliárd forintos keretösszeg áll majd rendelkezésre, amiből így 5-8000 jármű megvásárlása lesz támogatható. A számok hasonlók a jelenleg még futó, cégek számára kiírt programhoz, ott a támogatás összege a vételártól és az akkumulátor-kapacitástól függően autónként 2,8 és 4 millió forint között változik.

Pályázati kiírás jöhet e-autó vásárláshoz magánszemélyeknek, arészeletek még nem ismertek, de a kiszivárgott információk szerint, akár 4 millió forintot is lehet kapni Forrás: Shutterstock

Amióta létezik elektromos autó, állandóan visszatérő kérdés, hogy vajon megéri-e ezt választani egy hagyományos belsőégésű motorhoz képest, megtérül-e valaha az a többletköltség amibe az e-autók kerülnek? Anélkül, hogy különösebben belemennénk a részletekbe, kijelenthető, hogyha nem tudjuk otthon napelemről, vagyis ingyen tölteni az autónkat, akkor egyszerűen nem tudunk vele annyit menni, hogy a villamos energia és a hagyományos üzemanyag ára közti különbség akkora legyen, hogy kijelenthessük: megérte. Még akkor sem, ha közben tudjuk, hogy egy e-autó kevesebb szervizt igényel.

Amennyiben viszont ingyen van az áram, és összehasonlításként egy 7 literes fogyasztású benzinest veszünk alapul, akkor az azt jelenti (mostani árakkal számolva), hogy 100 km nagyjából 4 ezer forintba kerül a benzinessel, vagyis 100 ezer kilométerenként 4 millió forintnyi üzemanyagot tudunk megspórolni az otthoni töltéssel. Amennyiben évente megteszünk e-autónkkal 20 ezer kilométert, akkor tíz év alatt (tovább az akkumulátorok élettartama miatt nem érdemes számolni) 8 millió forinttal vagyunk beljebb, amiből már kompletten kijön egy kisebb e-autó, tehát ez esetben megéri.

7,5 millió forint alatt nincs új e-autó!

A fenti példa persze nem teljesen életszerű, egyrészt az új autók kevesebbel is beérik 100 kilométerenként, mint 7 liter, másrészt kevéssé életszerű, hogy valaki napi több mint 600 kilométert menjen a kizárólag otthon töltött e-autójával, viszont ha 10 év alatt csak 5 milliót lehet megspórolni a 8 helyett, még akkor is pénzünknél lehetünk, ha viszont nem megyünk vele eleget, akkor nem fogja megérni, akármilyen olcsó típust is választunk, merthogy az elektromos autók közül a legolcsóbb is drága.