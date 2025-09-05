szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

36 perce

Összeszedtük a 10 legolcsóbb e-autót! - Kiszivárgott hírek szerint 4 milliós támogatás jöhet!

Címkék#akkumulátor#négymillió#e-autó#támogatás#vételár#motor

Összegyűjtöttük a tíz legolcsóbb elektomos autót, még a legolcsóbb is drága. A Villanyautósok szakportál kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva nemrég arról írt, hogy akár 4 millió forinttal is támogatnák az új e-autó vásárlást, akkor otthoni töltés estén már biztosan megérné elektromos autót választani.

Vaol.hu

Kiszivárgott hírek szerint, új e-autó program indul ősztől magánszemélyeknek, a meg nem erősített információk szerint, a támogatás maximum 25 millió forintos vételárig lesz igényelhető autónként 2,5-4 millió forint értékben. Az eddig napvilágot látott elképzelések szerint a programra 20 milliárd forintos keretösszeg áll majd rendelkezésre, amiből így 5-8000 jármű megvásárlása lesz támogatható. A számok hasonlók a jelenleg még futó, cégek számára kiírt programhoz, ott a támogatás összege a vételártól és az akkumulátor-kapacitástól függően autónként 2,8 és 4 millió forint között változik.

Pályázati kiírás jöhet e-autó vásárláshoz magánszemélyeknek, arészeletek még nem ismertek, de a kiszivárgott információk szerint, akár 4 millió forintot is lehet kapni
Pályázati kiírás jöhet e-autó vásárláshoz magánszemélyeknek, arészeletek még nem ismertek, de a kiszivárgott információk szerint, akár 4 millió forintot is lehet kapni   Forrás: Shutterstock

Amióta létezik elektromos autó, állandóan visszatérő kérdés, hogy vajon megéri-e ezt választani egy hagyományos belsőégésű motorhoz képest, megtérül-e valaha az a többletköltség amibe az e-autók kerülnek? Anélkül, hogy különösebben belemennénk a részletekbe, kijelenthető, hogyha nem tudjuk otthon napelemről, vagyis ingyen tölteni az autónkat, akkor egyszerűen nem tudunk vele annyit menni, hogy a villamos energia és a hagyományos üzemanyag ára közti különbség akkora legyen, hogy kijelenthessük: megérte. Még akkor sem, ha közben tudjuk, hogy egy e-autó kevesebb szervizt igényel.

Amennyiben viszont ingyen van az áram, és összehasonlításként egy 7 literes fogyasztású benzinest veszünk alapul, akkor az azt jelenti (mostani árakkal számolva), hogy 100 km nagyjából 4 ezer forintba kerül a benzinessel, vagyis 100 ezer kilométerenként 4 millió forintnyi üzemanyagot tudunk megspórolni az otthoni töltéssel. Amennyiben évente megteszünk e-autónkkal 20 ezer kilométert, akkor tíz év alatt (tovább az akkumulátorok élettartama miatt nem érdemes számolni) 8 millió forinttal vagyunk beljebb, amiből már kompletten kijön egy kisebb e-autó, tehát ez esetben megéri.

7,5 millió forint alatt nincs új e-autó!

A fenti példa persze nem teljesen életszerű, egyrészt az új autók kevesebbel is beérik 100 kilométerenként, mint 7 liter, másrészt kevéssé életszerű, hogy valaki napi több mint 600 kilométert menjen a kizárólag otthon töltött e-autójával, viszont ha 10 év alatt csak 5 milliót lehet megspórolni a 8 helyett, még akkor is pénzünknél lehetünk, ha viszont nem megyünk vele eleget, akkor nem fogja megérni, akármilyen olcsó típust is választunk, merthogy az elektromos autók közül a legolcsóbb is drága.

A fentieket persze azonnal zárójelbe tenné, ha valóban lehet majd pályázni, az elnyert támogatási összeggel együtt már biztosan megérné e-autót venni. Addig is, amíg biztosan kiderül, hogy elindul-e az új e-autó program és ismertek lesznek a pályázati feltételek, arra kértük a mesterséges intelligenciát (MI), hogy gyűjtse össze a 10 legolcsóbb Magyarországon is megvásárolható elektromos autót, íme:

  • 1. Leapmotor – T03

Ár: 7.500.000 Ft

Hatótáv: 265 km (37,3 kWh akku)

 

  • 2. BYD – Dolphin Surf (Active)

Ár: 7.990.000 Ft

Hatótáv: 220 km (30 kWh akku)

 

  • 3. Hyundai – Inster (42 kWh alapmodell)

Ár: 9.999.000 Ft

Hatótáv: 327 km 

 

  • 4. Citroën – ë-C3

Ár: 9.990.000 Ft

Hatótáv: 320 km (44 kWh akku)

 

  • 5. Fiat – Grande Panda Electric

Ár: 9.990.000 Ft

Hatótáv: 320 km (44 kWh akku)

 

  • 6. Dacia – Spring (jelenleg nem elérhető, de árban korábban versenyképes volt)

Ár: 9.500.000 Ft

Hatótáv: 225 km

 

  • 7. Dongfeng – Box EV

Ár: 9.800.000 Ft

Hatótáv:240 km 

 

  • 8. Renault – 5 E-Tech (EV40 Evolution)

Ár:10.990.000 Ft

Hatótáv: 312 km (40 kWh akku)

 

  • 9. Opel – Frontera (44 kWh)

Ár: 10.590.000 Ft

Hatótáv:305 km 

 

  • 10. Renault – 5 E-Tech (52 kWh Techno) 

Ár: 11.090.000 Ft 

Hatótáv: 410 km 

Ezt olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu