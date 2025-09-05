36 perce
Összeszedtük a 10 legolcsóbb e-autót! - Kiszivárgott hírek szerint 4 milliós támogatás jöhet!
Összegyűjtöttük a tíz legolcsóbb elektomos autót, még a legolcsóbb is drága. A Villanyautósok szakportál kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva nemrég arról írt, hogy akár 4 millió forinttal is támogatnák az új e-autó vásárlást, akkor otthoni töltés estén már biztosan megérné elektromos autót választani.
Kiszivárgott hírek szerint, új e-autó program indul ősztől magánszemélyeknek, a meg nem erősített információk szerint, a támogatás maximum 25 millió forintos vételárig lesz igényelhető autónként 2,5-4 millió forint értékben. Az eddig napvilágot látott elképzelések szerint a programra 20 milliárd forintos keretösszeg áll majd rendelkezésre, amiből így 5-8000 jármű megvásárlása lesz támogatható. A számok hasonlók a jelenleg még futó, cégek számára kiírt programhoz, ott a támogatás összege a vételártól és az akkumulátor-kapacitástól függően autónként 2,8 és 4 millió forint között változik.
Amióta létezik elektromos autó, állandóan visszatérő kérdés, hogy vajon megéri-e ezt választani egy hagyományos belsőégésű motorhoz képest, megtérül-e valaha az a többletköltség amibe az e-autók kerülnek? Anélkül, hogy különösebben belemennénk a részletekbe, kijelenthető, hogyha nem tudjuk otthon napelemről, vagyis ingyen tölteni az autónkat, akkor egyszerűen nem tudunk vele annyit menni, hogy a villamos energia és a hagyományos üzemanyag ára közti különbség akkora legyen, hogy kijelenthessük: megérte. Még akkor sem, ha közben tudjuk, hogy egy e-autó kevesebb szervizt igényel.
Amennyiben viszont ingyen van az áram, és összehasonlításként egy 7 literes fogyasztású benzinest veszünk alapul, akkor az azt jelenti (mostani árakkal számolva), hogy 100 km nagyjából 4 ezer forintba kerül a benzinessel, vagyis 100 ezer kilométerenként 4 millió forintnyi üzemanyagot tudunk megspórolni az otthoni töltéssel. Amennyiben évente megteszünk e-autónkkal 20 ezer kilométert, akkor tíz év alatt (tovább az akkumulátorok élettartama miatt nem érdemes számolni) 8 millió forinttal vagyunk beljebb, amiből már kompletten kijön egy kisebb e-autó, tehát ez esetben megéri.
7,5 millió forint alatt nincs új e-autó!
A fenti példa persze nem teljesen életszerű, egyrészt az új autók kevesebbel is beérik 100 kilométerenként, mint 7 liter, másrészt kevéssé életszerű, hogy valaki napi több mint 600 kilométert menjen a kizárólag otthon töltött e-autójával, viszont ha 10 év alatt csak 5 milliót lehet megspórolni a 8 helyett, még akkor is pénzünknél lehetünk, ha viszont nem megyünk vele eleget, akkor nem fogja megérni, akármilyen olcsó típust is választunk, merthogy az elektromos autók közül a legolcsóbb is drága.
A fentieket persze azonnal zárójelbe tenné, ha valóban lehet majd pályázni, az elnyert támogatási összeggel együtt már biztosan megérné e-autót venni. Addig is, amíg biztosan kiderül, hogy elindul-e az új e-autó program és ismertek lesznek a pályázati feltételek, arra kértük a mesterséges intelligenciát (MI), hogy gyűjtse össze a 10 legolcsóbb Magyarországon is megvásárolható elektromos autót, íme:
- 1. Leapmotor – T03
Ár: 7.500.000 Ft
Hatótáv: 265 km (37,3 kWh akku)
- 2. BYD – Dolphin Surf (Active)
Ár: 7.990.000 Ft
Hatótáv: 220 km (30 kWh akku)
- 3. Hyundai – Inster (42 kWh alapmodell)
Ár: 9.999.000 Ft
Hatótáv: 327 km
- 4. Citroën – ë-C3
Ár: 9.990.000 Ft
Hatótáv: 320 km (44 kWh akku)
- 5. Fiat – Grande Panda Electric
Ár: 9.990.000 Ft
Hatótáv: 320 km (44 kWh akku)
- 6. Dacia – Spring (jelenleg nem elérhető, de árban korábban versenyképes volt)
Ár: 9.500.000 Ft
Hatótáv: 225 km
- 7. Dongfeng – Box EV
Ár: 9.800.000 Ft
Hatótáv:240 km
- 8. Renault – 5 E-Tech (EV40 Evolution)
Ár:10.990.000 Ft
Hatótáv: 312 km (40 kWh akku)
- 9. Opel – Frontera (44 kWh)
Ár: 10.590.000 Ft
Hatótáv:305 km
- 10. Renault – 5 E-Tech (52 kWh Techno)
Ár: 11.090.000 Ft
Hatótáv: 410 km
