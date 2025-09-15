Eboltás lesz Sárváron

Három helyszínen oltják a kutyákat szeptember 20-án Sárváron. A megosztott tájékoztatás szerint a gazdaszövetkezetnél 8 és 9 óra között, majd 15 óra 15.30 között. A Cukorgyárnál 9.30 és 10.30 között, a Hegyközségben 11 óra és 11.30 között, Lánkapusztán 13.30 és 14 óra között.