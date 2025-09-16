1 órája
Szombathelyi kutyások figyelem! Mutatjuk, mikor és hol lesz a kötelező veszettség elleni oltás
Ha van kutyád, akkor téged is érint! Közzétették a kötelező veszettség elleni eboltás időpontjait és helyszíneit Szombathelyen. Fontos tudni, hogy ez nem választható extra, hanem törvény írja elő – és bizony büntetés is járhat, ha a gazdi elmulasztja.
Közzétette a szombathelyi önkormányzat a veszettség elleni eboltások időpontjait és helyszíneit. Minden három hónaposnál idősebb kutyának kötelező a veszettség elleni oltás. Csak mikrochippel rendelkező ebek kaphatják meg - ha nincs chip, a helyszínen ötezer forintért beültetik. Az oltás mellé kötelező a féreghajtás is, a kettő együtt hétezer forint egy kutyának, ezt a helyszínen kell fizetni - írja az önkormányzat közleményében.
Kötelező eboltás Szombathelyen: hol és mikor lehet oltatni?
A város több pontján lesznek „tömegoltások” szeptember 19. és október 11. között. Íme a lista:
Szeptember
24-én (szerda)
16.00 – 17.00 óráig
Sport tér
25-én (csütörtök)
16.00 – 17.00 óráig
Gyöngyöshermán, Harangláb
26-án (péntek)
16.00 – 17.00 óráig
Vadász utca (Szentkirály)
27-én (szombat)
8.00 – 10.00 óráig
9.00 – 10.00 óráig
11.00 – 12.00 óráig
Csiti-tó, Benzinkút
Petőfi telep
Kolozsvár utca
19-én (péntek)
16.30 órától
Csiti-tó, Rumi út
27-én (szombat)
9.00 órától
12.00 órától
14.30 órától
Harangláb, Szent István király út
Sport tér
Vadász utca
1-én (szerda)
15.00 – 16.00 óráig
Herény, Béke tér
2-án (csütörtök)
15.00 – 16.00 óráig
Újperint
3-án (péntek)
15.00 – 17.00 óráig
Kétrózsa köz
4-én (szombat)
8.00 – 9.00 óráig
Olad (régi) iskola előtti tér
7-én (kedd)
15.00 – 17.00 óráig
Vadász Vendéglő (Kámon)
11-én (szombat)
8.00 – 10.00 óráig
8.00 – 10.00 óráig
10.30 – 11.30 óráig
Vadász Vendéglő (Kámon)
Zanat, Italbolt
Nyitra utca
4-én (péntek)
11.00 órától
9.00 órától
10.00 órától
12.00 órától
Csiti-tó, Rumi út
Harangláb, Szent István király út
Sport tér
Vadász utca
A veszettség egy halálos betegség, ami nemcsak az állatokat, hanem az embereket is veszélyezteti. Az oltás megvéd, és kötelező – aki nem oltatja be a kutyusát, komoly bírságot kockáztat.