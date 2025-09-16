Szombathelyi kutyások figyelem! Mutatjuk, mikor és hol lesz a kötelező veszettség elleni oltás

Közzétette a szombathelyi önkormányzat a veszettség elleni eboltások időpontjait és helyszíneit. Minden három hónaposnál idősebb kutyának kötelező a veszettség elleni oltás. Csak mikrochippel rendelkező ebek kaphatják meg - ha nincs chip, a helyszínen ötezer forintért beültetik. Az oltás mellé kötelező a féreghajtás is, a kettő együtt hétezer forint egy kutyának, ezt a helyszínen kell fizetni - írja az önkormányzat közleményében.

Kötelező eboltás Szombathelyen: közzétették a részletes ütemtervet

Forrás: Freepik/illusztráció

Kötelező eboltás Szombathelyen: hol és mikor lehet oltatni?

A város több pontján lesznek „tömegoltások” szeptember 19. és október 11. között. Íme a lista:

Szeptember

Szeptember 24-én (szerda) 16.00 – 17.00 óráig Sport tér 25-én (csütörtök) 16.00 – 17.00 óráig Gyöngyöshermán, Harangláb 26-án (péntek) 16.00 – 17.00 óráig Vadász utca (Szentkirály) 27-én (szombat) 8.00 – 10.00 óráig 9.00 – 10.00 óráig 11.00 – 12.00 óráig Csiti-tó, Benzinkút Petőfi telep Kolozsvár utca

Szeptember 19-én (péntek) 16.30 órától

Csiti-tó, Rumi út

27-én (szombat) 9.00 órától 12.00 órától 14.30 órától Harangláb, Szent István király út Sport tér Vadász utca

Október

1-én (szerda) 15.00 – 16.00 óráig

Herény, Béke tér

2-án (csütörtök) 15.00 – 16.00 óráig

Újperint

3-án (péntek) 15.00 – 17.00 óráig

Kétrózsa köz

4-én (szombat) 8.00 – 9.00 óráig Olad (régi) iskola előtti tér

7-én (kedd) 15.00 – 17.00 óráig

Vadász Vendéglő (Kámon)

11-én (szombat) 8.00 – 10.00 óráig 8.00 – 10.00 óráig 10.30 – 11.30 óráig Vadász Vendéglő (Kámon) Zanat, Italbolt Nyitra utca

Október 4-én (péntek) 11.00 órától 9.00 órától 10.00 órától 12.00 órától Csiti-tó, Rumi út Harangláb, Szent István király út Sport tér Vadász utca