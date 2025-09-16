szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időpontok és helyszínek

1 órája

Szombathelyi kutyások figyelem! Mutatjuk, mikor és hol lesz a kötelező veszettség elleni oltás

Címkék#Szombathely#kutya#Zanat#időpontok

Ha van kutyád, akkor téged is érint! Közzétették a kötelező veszettség elleni eboltás időpontjait és helyszíneit Szombathelyen. Fontos tudni, hogy ez nem választható extra, hanem törvény írja elő – és bizony büntetés is járhat, ha a gazdi elmulasztja.

Vaol.hu

Közzétette a szombathelyi önkormányzat a veszettség elleni eboltások időpontjait és helyszíneit. Minden három hónaposnál idősebb kutyának kötelező a veszettség elleni oltás. Csak mikrochippel rendelkező ebek kaphatják meg - ha nincs chip, a helyszínen ötezer forintért beültetik. Az oltás mellé kötelező a féreghajtás is, a kettő együtt hétezer forint egy kutyának, ezt a helyszínen kell fizetni - írja az önkormányzat közleményében.

Kötelező eboltás Szombathelyen: közzétették a részletes ütemtervet
Kötelező eboltás Szombathelyen: közzétették a részletes ütemtervet
Forrás: Freepik/illusztráció

Kötelező eboltás Szombathelyen: hol és mikor lehet oltatni?

A város több pontján lesznek „tömegoltások” szeptember 19. és október 11. között. Íme a lista:

Szeptember

Szeptember

24-én (szerda)

16.00 – 17.00 óráig

Sport tér

25-én (csütörtök)

16.00 – 17.00 óráig

Gyöngyöshermán, Harangláb

26-án (péntek)

16.00 – 17.00 óráig

Vadász utca (Szentkirály)

27-én (szombat)

8.00 – 10.00 óráig

9.00 – 10.00 óráig

11.00 – 12.00 óráig

Csiti-tó, Benzinkút

Petőfi telep

Kolozsvár utca

Szeptember

19-én (péntek)

16.30 órától


 

Csiti-tó, Rumi út


 

27-én (szombat)

9.00 órától

12.00 órától

14.30 órától

Harangláb, Szent István király út

Sport tér

Vadász utca

Október

1-én (szerda)

15.00 – 16.00 óráig


 

Herény, Béke tér


 

2-án (csütörtök)

15.00 – 16.00 óráig


 

Újperint


 

3-án (péntek)

15.00 – 17.00 óráig


 

Kétrózsa köz


 

4-én (szombat)

8.00 – 9.00 óráig

Olad (régi) iskola előtti tér


 

7-én (kedd)

15.00 – 17.00 óráig


 

Vadász Vendéglő (Kámon)


 

11-én (szombat)

8.00 – 10.00 óráig

8.00 – 10.00 óráig

10.30 – 11.30 óráig

Vadász Vendéglő (Kámon)

Zanat, Italbolt

Nyitra utca

Október

4-én (péntek)

11.00 órától

9.00 órától

10.00 órától

12.00 órától

Csiti-tó, Rumi út

Harangláb, Szent István király út

Sport tér

Vadász utca

 

A veszettség egy halálos betegség, ami nemcsak az állatokat, hanem az embereket is veszélyezteti. Az oltás megvéd, és kötelező – aki nem oltatja be a kutyusát, komoly bírságot kockáztat.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu