Programdömping várható

1 órája

Szeptember 8. a fizioterápia világnapja – mozgásos foglalkozás az EFI-ben

Címkék#EFI#Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága#alkalom#kurzus

Programdömping várható a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Irodában (EFI) ősszel: kurzusokkal, előadásokkal is készülnek az iroda munkatársai. Néhányat kiemeltünk olvasóinknak.

Tóth Katalin

Szeptember 8-a a fizioterápia világnapja, melynek alkalmából a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága egy országos programsorozat keretében ingyenes mozgásos programokkal készül az érdeklődőknek. Az EFI Tolvajné Kovács Ágota gyógytornász foglalkozásának biztosít helyszínt a Nádasdy utca 4. szám alatt, így csatlakozva a kezdeményezéshez.

Szeptember 8. a fizioterápia világnapja – mozgásos foglalkozás az EFI-ben
Szeptember 8. a fizioterápia világnapja – mozgásos foglalkozás az EFI-ben a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága országos programsorozata keretében.
Forrás: Pexels.com

EFI: ingyenes mozgásos program a fizioterápia világnapján

 A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a helyek pedig limitáltak. A vármegye és a helyszín kiválasztásával ITT csatlakozhatunk!

Ezenkívül is várják az érdeklődőket. Térítésmentes babamasszázs-tanfolyam indul szeptember 12-től, amely népszerű programja az EFI-nek, ezúttal új kurzus kezdődik. Két-három hónapos babákat és szüleiket szólítja meg az ötalkalmas tanfolyam. Jelentkezni az [email protected] címen lehet.

Szeptember 4-től csütörtökönként 8.30-tól ingyenes négyalkalmas tornakurzusra invitálják az idősebb korosztályt a szombathelyi Csónakázótóhoz. A foglalkozást Martinek Eszter egészségfejlesztő vezeti. Az első reggelen meghódítják a tó környékét a gyaloglóbotokkal. A négy alkalom alatt kipróbálnak számos egyszerű, környezetünkben található eszközt, amelyekkel feldobhatjuk a szabadtéri mozgásunkat. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció során meg kell adni a gyaloglóbot-igénylésünket is! [email protected], illetve: 06 94/319-820 

Részletek, programismertetők az EFI Facebook-oldalán

 


 

 

