Olvashatnak is
40 perce
Egyedi buszmegállóra bukkantunk a vasi faluban, nem is hinnéd, mivel várják az utazókat - fotó
Nem mindennapi buszmegállót alakítottak ki a faluban. Otthonos pihenő lett, ahol még könyvet is lehet olvasni.
Egyedi módon alakították át a kőből épített buszmegállót Tömördön. A madárvártáról érkező, megfáradt kirándulók kellemesen pihenhetnek a székeken, padon, egyéb ülőalkalmatosságon. Aki szeretne, olvashat is, bőven lehet válogatni a kitett kötetek közül. A buszmegálló ablakára pedig a kék túra útvonalát festették fel.
Kollárits Gábor Tömörd polgármestertől megtudtuk, az eddigi visszajelzések pozitívak, jól fogadták a kezdeményezést. A könyvek rendszeresen cserélődnek, vannak, amit elvisznek, de a helyükre újat hoznak.
