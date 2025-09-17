szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olvashatnak is

40 perce

Egyedi buszmegállóra bukkantunk a vasi faluban, nem is hinnéd, mivel várják az utazókat - fotó

Címkék#buszmegálló#könyv#Tömörd#madárvárta

Nem mindennapi buszmegállót alakítottak ki a faluban. Otthonos pihenő lett, ahol még könyvet is lehet olvasni.

Vaol.hu

Egyedi módon alakították át a kőből épített buszmegállót Tömördön. A madárvártáról érkező, megfáradt kirándulók kellemesen pihenhetnek a székeken, padon, egyéb ülőalkalmatosságon. Aki szeretne, olvashat is, bőven lehet válogatni a kitett kötetek közül. A buszmegálló ablakára pedig a kék túra útvonalát festették fel.

Fotó: VN

Kollárits Gábor Tömörd polgármestertől megtudtuk, az eddigi visszajelzések pozitívak, jól fogadták a kezdeményezést. A könyvek rendszeresen cserélődnek, vannak, amit elvisznek, de a helyükre újat hoznak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu