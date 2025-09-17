Egyedi buszmegállóra bukkantunk a vasi faluban, nem is hinnéd, mivel várják az utazókat - fotó

Egyedi módon alakították át a kőből épített buszmegállót Tömördön. A madárvártáról érkező, megfáradt kirándulók kellemesen pihenhetnek a székeken, padon, egyéb ülőalkalmatosságon. Aki szeretne, olvashat is, bőven lehet válogatni a kitett kötetek közül. A buszmegálló ablakára pedig a kék túra útvonalát festették fel.

Fotó: VN

Kollárits Gábor Tömörd polgármestertől megtudtuk, az eddigi visszajelzések pozitívak, jól fogadták a kezdeményezést. A könyvek rendszeresen cserélődnek, vannak, amit elvisznek, de a helyükre újat hoznak.