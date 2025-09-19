szeptember 19., péntek

1 órája

Egyfecske: Hozzáállásunk mentőöv is lehet

Címkék#gondolat#egyfecske#jegyzet#érzelmek#tőr

Vannak helyzetek, amikor egyszerűen bármennyire is szeretnénk, nem tudunk jó pofát vágni a történtekhez.

Horváth Nikoletta

Ez nem is baj. Képtelenség folyton úgy reagálnunk, ahogy az egyrészt kellően biztonságos saját magunknak, másrészt nem érzelmeket-gondolatokat elfojtó. De! Ha egy adott pillanatban a történések teljes elzárását érezzük az egyetlen útnak, akkor ne hibáztassuk magunkat, ha ezen az úton indulunk el. Nem baj! 

A fő, hogy később, a nap végén vagy egy nyugodt percben üljünk le, és mondjuk ki, amit akkor, ott nem tudtunk, éljük át azt, ami akkor nem ment, engedjünk ki minden fáradt olajat, mert ha ezt benntartjuk, azzal bizony önmagunkat mérgezzük csupán. Szóval érthető, ha egy váratlan, hirtelen, méltatlan helyzetben nem vagyunk urai a reagálásunknak. 

De! De minden olyan esetben, amikor egy hosszan fennálló szituáció alakítja az életünket, igenis dönthetünk arról, hogy milyen hozzáállást választunk.

 Az adott élethelyzet, a benne szereplő vagy pont hogy nem szereplő emberek mind-mind tőrt döfhetnek a szívünkbe, de a legnagyobb tőrt a saját kezünkben tartjuk. Az, hogy az végül tőrként funkcionálva megadja nekünk az utolsó szúrást, vagy elvágjuk vele a gúzsba kötő köteleinket, az rajtunk áll. Mert ez a tőr a hozzáállásunk, hogy mivé válik, az pusztán csak rajtunk áll. 
 

 

