Egyfecske: Nem kell mindig mindent érteni

Van, aki azt nem érti, hogy a másiknak miért szerez örömöt a főzés/sütés, mikor neki rémesen unalmas kötelezettség az egész. Megint más azt nem érti, hogy egyeseknek miként jelenthet kikapcsolódást, sőt pihenést az olyan aktivitás, mint amilyen a biciklizés, túrázás, gyaloglás, miközben neki a passzív tétlenség a nagybetűs relaxálás. Na de azért sokan ennél is továbbmennek.

Értetlenkednek a másik ember ízlésén, nézetein, véleményén és úgy általában az életben meghozott döntésein. Pedig az igazság az, hogy ennek a helyzetnek rém egyszerű a feloldása.

Nem kell mindig, minden percben teljes mélységében megérteni a másikat. Még csak törekedni sem kell erre.

Egyáltalán nincs szükség értelmezésre, magyarázatok, érvelések gyártására. A másik ember élete, stílusa, elhatározása és választása nem értelmezési, hanem sokkal inkább elfogadási kérdés.

Nem kell mindig mindent megérteni, csak elfogadni. Ennyire egyszerű!

Annál is inkább, mert attól még, hogy valamit elfogadok – nem kérdőjelezem meg, nem minősítem, hagyom létezni –, nem kell vele egyetértenem, azonosulnom stb. Nem, dehogy. Mindenkinek joga van a saját életútját a saját szabályai szerint járni. Ugyanakkor az elfogadás így összekötő híddá válhat: emberek, sorsok, helyzetek között, közöttünk.

