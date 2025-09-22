Egyfecske: Pillangóhatás

A sokszor sok helyen emlegetett pillangóhatás pontosan ezt mutatja be, amikor egyetlen apró pillangó szárnycsapása ezernyi kilométerrel odébb tornádót hív életre. Valahogy mi is így működünk, viszont nem igazán gondolunk ebbe bele, és még kevésbé tanúsítunk tudatosságot, ami a tetteinket, szavainkat, sőt érzéseinket illeti.

Gyermekkoromban, amikor tanultam hóembert építeni, eleinte össze­vissza lapátoltam, hordtam a havat, aztán igyekeztem a formátlanból fejalakot pofozni. Majd megtanultam, hogy ha egy pici hógolyót elkezdek a tapadós hóban görgetni, az bizony csodásan nőni kezd, és varázslatosan szép kerek hógolyóbissá változik. Az hagyján, hogy a környezetünkre ilyen módon is hatunk: ahogy „megérintjük” őket, viszik magukkal tovább – sokszor öntudatlanul – azt, amit tőlünk kaptak, és a nap végére meglehet, a mi elejtett szavunk robbant ki egy vitát vagy csalogat elő könnyeket.

De önnön belső világunkkal is ugyanezt csináljuk. Elkezdünk rágódni egy gondolaton, egy érzésen, ami aztán nőni kezd, végül mindent elural az elménkben, minden mást kiszorít onnan, és még felettünk is diadalmaskodik.

Na, ezért nem mindegy, hogy minek adunk erőt, figyelmet az életünkben, milyen szavaknak, érzéseknek, tetteknek és gondolatoknak. Hogy mit kezdünk el görgetni – és addig gör­getjük, míg a pici hógolyóból óriási hógolyóbis kelet­kezik.

Pontosan így indulnak útnak az eleinte alig látható, végül pedig minden útjukba kerülőt elsöprő lavinák is.

