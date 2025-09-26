szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Felhívás

59 perce

A tűzben az egyházashetyei család mindene odaveszett - Felhívást tett közzé az önkormányzat

"Szomorú hír rázta meg közösségünket: tűzeset következtében leégett egy helyi család otthona. Egy pillanat alatt mindenük odaveszett, és most újrakezdésre kényszerülnek" - írja pénteki felhívásában az egyházashetyei önkormányzat közösségi oldalán.

Fotó: VN/katasztrófavédelem

Mint arról beszámoltunk, Egyházashetyén a Jókai utcában hatalmas lángokkal égett egy családi ház csütörtökön. A tüzet a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati, a helyi, a köcski és a celldömölki Kráter önkéntes tűzoltók a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hét vízsugárral oltották el. A családnak mindene odaveszett a tűzben, az egyházashetyei önkormányzat pénteken felhívást tett közzé. 

Fotó: VN/katasztrófavédelem

"Szomorú hír rázta meg közösségünket: tűzeset következtében leégett egy helyi család otthona. Egy pillanat alatt mindenük odaveszett, és most újrakezdésre kényszerülnek" - írja közösségi oldalán az egyházashetyei önkormányzat, hozzátéve:

"Arra kérünk mindenkit, aki teheti, segítsen! A legkisebb hozzájárulás is hatalmas könnyebbséget és reményt adhat a családnak ebben a nehéz időszakban.

📌 Adományok utalása az alábbi számlaszámra lehetséges:

104042479223-916001030000 – Németh Pál István

A közösség ereje mindig a legnagyobb támasz baj idején. Mutassuk meg most is, hogy összefogással újra otthont és reményt tudunk adni a családnak!" - zárul a közlemény.

