A tűzben az egyházashetyei család mindene odaveszett - Felhívást tett közzé az önkormányzat

Mint arról beszámoltunk, Egyházashetyén a Jókai utcában hatalmas lángokkal égett egy családi ház csütörtökön. A tüzet a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati, a helyi, a köcski és a celldömölki Kráter önkéntes tűzoltók a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hét vízsugárral oltották el. A családnak mindene odaveszett a tűzben, az egyházashetyei önkormányzat pénteken felhívást tett közzé.

Tűz az egyházashetyei családi háznál: felhívást tett közzé a helyi önkormányzat a bajba jutott család megsegítéséért

Fotó: VN/katasztrófavédelem

Felhívást tett közzé az egyházashetyei önkormányzat

"Szomorú hír rázta meg közösségünket: tűzeset következtében leégett egy helyi család otthona. Egy pillanat alatt mindenük odaveszett, és most újrakezdésre kényszerülnek" - írja közösségi oldalán az egyházashetyei önkormányzat, hozzátéve:

"Arra kérünk mindenkit, aki teheti, segítsen! A legkisebb hozzájárulás is hatalmas könnyebbséget és reményt adhat a családnak ebben a nehéz időszakban.