59 perce
A tűzben az egyházashetyei család mindene odaveszett - Felhívást tett közzé az önkormányzat
"Szomorú hír rázta meg közösségünket: tűzeset következtében leégett egy helyi család otthona. Egy pillanat alatt mindenük odaveszett, és most újrakezdésre kényszerülnek" - írja pénteki felhívásában az egyházashetyei önkormányzat közösségi oldalán.
Mindenük odaveszett: az egyházashetyei család segítésére felhívást tett közzé a helyi önkormányzat
Fotó: VN/katasztrófavédelem
Mint arról beszámoltunk, Egyházashetyén a Jókai utcában hatalmas lángokkal égett egy családi ház csütörtökön. A tüzet a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati, a helyi, a köcski és a celldömölki Kráter önkéntes tűzoltók a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hét vízsugárral oltották el. A családnak mindene odaveszett a tűzben, az egyházashetyei önkormányzat pénteken felhívást tett közzé.
Felhívást tett közzé az egyházashetyei önkormányzat
"Szomorú hír rázta meg közösségünket: tűzeset következtében leégett egy helyi család otthona. Egy pillanat alatt mindenük odaveszett, és most újrakezdésre kényszerülnek" - írja közösségi oldalán az egyházashetyei önkormányzat, hozzátéve:
"Arra kérünk mindenkit, aki teheti, segítsen! A legkisebb hozzájárulás is hatalmas könnyebbséget és reményt adhat a családnak ebben a nehéz időszakban.
Fotókon mutatjuk a szörnyű tűzesetben a lángok martalékává vált egyházashetyei házat
Adományok utalása az alábbi számlaszámra lehetséges:
104042479223-916001030000 – Németh Pál István
A közösség ereje mindig a legnagyobb támasz baj idején. Mutassuk meg most is, hogy összefogással újra otthont és reményt tudunk adni a családnak!" - zárul a közlemény.