Az egyházasrádóci hármasikrek életét nyomon követjük azóta, hogy világra jöttek. Idén hétévesek lettek. A két fiúcskával, Marcival és Gergővel egy időben született, agykárosodást szenvedett kislány, Kornélia fejlesztésének támogatására anno alapítványt hoztak létre, ahol a fejlesztésére gyűjtenek. Ahhoz képest, hogy hét éve azt mondták rá, vegetálni fog, Kornélia most iskolába ment tanulni.

Az egyházasrádóci hármasikrek kislány tagja, Kornélia is megkezdte az iskolát. Képünkön Kornélia a járást gyakorolja. Fotó: FB/Pecsicsné Kiss Veronika

Amint a posztból kiderül: „Nagy izgalommal várták a gyerekek a hétfő reggelt. És nem tagadom mi is. A nyár utolsó napjai a készülődéssel teltek, órákig címkéztem mindent, de még így is volt, ami kimaradt, itthon maradt. Dehát nekünk is bele kell még rázódni az új helyzetbe” - írja az anyuka.

Marci és Gergő az egyházasrádóci iskolában kezdték meg az első osztályt, Kornélia a szombathelyi Aranyhíd EGYMI-ben.

- Mivel egyszerre voltak az évnyitók az iskolákban, ezért Gergőt és Marcit András (a férjem) kísérte el, Kornéliát pedig én – olvashatjuk. - Hatalmas kő esett le a szívünkről, ugyanis Kornélia egy általunk korábbról ismert konduktort kapott osztályfőnöknek, aki mindent el fog követni, hogy a délelőttök tartalmasan teljenek. Kornélia jól érezte magát mindennap az osztályban. Reggel, ahogy beértünk, már integetett, hogy „Mehetsz anyu!” Az evés szokásosan hektikus, volt nap, amikor jobban ment, volt, amikor kevésbé. Ez sajnos az örök Achilles-sarkunk. Most hétvégén pihenünk, kifújjuk magunk, kicsit megnyugszunk.

Az egyházasrádóci hármasikrek kislány tagja, Kornélia. Fotó: Pecsicsné Kiss Veronika

- A fiúk azért, mert már tudják milyen az iskola, így nem izgulnak annyira, mi pedig azért, mert tudjuk, hogy Kornélia jó kezekbe került, szerető közegben ügyesedhet tovább”.

Személyesen is érdeklődtünk az egyházasrádóci hármasikrek iskolakezdéséről

Pecsicsné Kiss Veronika elmondta: a hármasikrek mindegyike jól érzik magát az iskolában, hétvégére azért elfáradtak.

- Kornélia mosolyog reggelente, már akkor, amikor indulunk. Délelőtt is jól érzi magát, ismerkedik az új tanárokkal. Az osztályfőnöke pont az a konduktor hölgy, akivel még annak idején kezdtük a korai fejlesztést. Nekünk megnyugtató, mert tudjuk, hogy szakmailag es emberileg is jó kezekbe került. Kornélia jele napocska volt az óvodában, ezt vittük tovább az iskolába is. Minden ruhára, saját eszközre rárajzoltuk, rányomdáztuk. Új csoport az övék, most rendezkednek be. Egy közös szekrényük van, abban mindenki kapott egy fakkot. A fiúknak a korai kelés nem annyira tetszik, de ha túllendülnek rajta, akkor mar nincs gond. Örömmel mennek, nagyon várják, hogy olvasni tanuljanak. Zokon is vették, hogy második nap még nem tanultak sem betűket, sem számokat.