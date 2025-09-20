szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sok kicsi sokra megy

1 órája

Az egyházasrádóci hármasikrek kislány tagja, Kornélia közel 2,5 millió forintot kapott az adó 1%-okból

Címkék#NAV#Kornélia Mosolyáért Alapítvány#Kornélia#támogatás#fejlesztés

A Kornélia Mosolyáért Alapítvány örömmel osztotta meg a hírt a közösségi oldalán: közel 2,5 millió forintot kaptak az adók 1 százalékából. Az összeget az egyházasrádóci hármasikrek kislány tagja, Kornélia fejlesztésére fordítják.

Merklin Tímea

Az egyházasrádóci hármasikrek sorsát rendszeresen nyomon követjük, nemrégiben arról írtunk, hogy Kornélia iskolába mehetett ikertestvéreivel együtt. Most az az örömhír a támogatására létrehozott Kornélia Mosolyáért Alapítvány részéről, hogy a NAV közzétette a 2025-ös évben gyűjtött adó 1 százalékok összegét. Amint kiderül: 249 ember döntött úgy, hogy adója 1 százalékával Kornéliát támogatja, ami 2 466 149 forintot jelent! 

egyházasrádóci hármasikrek
Az egyházasrádóci hármasikrek kislány tagja, Kornélia fejlesztésére fordítják a közel 2,5 millió forintot. Fotó: FB/Kornélia Mosolyáért Alapítvány

Az egyházasrádóci hármasikrek szülei mérhetetlenül hálásak

Az egyházasrádóci hármasikrek édesanyja azt írta a poszthoz: - Mérhetetlenül hálásak vagyunk érte! Az ő támogatásuk révén hét intenzív fejlesztési hét tud megvalósulni jövőre! Köszönjük mindenkinek, aki Kornéliát választotta és mindenkinek, aki hírét vitte ennek a támogatási formának! Hálásak vagyunk mindannyiuknak, sok kicsi sokra megy!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu