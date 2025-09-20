Az egyházasrádóci hármasikrek kislány tagja, Kornélia közel 2,5 millió forintot kapott az adó 1%-okból

Az egyházasrádóci hármasikrek sorsát rendszeresen nyomon követjük, nemrégiben arról írtunk, hogy Kornélia iskolába mehetett ikertestvéreivel együtt. Most az az örömhír a támogatására létrehozott Kornélia Mosolyáért Alapítvány részéről, hogy a NAV közzétette a 2025-ös évben gyűjtött adó 1 százalékok összegét. Amint kiderül: 249 ember döntött úgy, hogy adója 1 százalékával Kornéliát támogatja, ami 2 466 149 forintot jelent!

Az egyházasrádóci hármasikrek kislány tagja, Kornélia fejlesztésére fordítják a közel 2,5 millió forintot. Fotó: FB/Kornélia Mosolyáért Alapítvány

Az egyházasrádóci hármasikrek szülei mérhetetlenül hálásak

Az egyházasrádóci hármasikrek édesanyja azt írta a poszthoz: - Mérhetetlenül hálásak vagyunk érte! Az ő támogatásuk révén hét intenzív fejlesztési hét tud megvalósulni jövőre! Köszönjük mindenkinek, aki Kornéliát választotta és mindenkinek, aki hírét vitte ennek a támogatási formának! Hálásak vagyunk mindannyiuknak, sok kicsi sokra megy!