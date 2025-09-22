Immár Kissároslakon is van kereszt – tudja-e, hol?

Szeptember 14-én Szántó Adrián, körmendi káplán, Kacsora-Pethő Beatrix református lelkész és Aigner Géza plébános liturgikus szolgálatával áldották meg Egyházasrádóc kissároslaki falurészén az újonnan emelt útmenti keresztet. A huszonkét éve Egyházasrádócon élő Szabó Sándor Jánosné így osztotta meg a keresztállítás indítékát: „Zarándoklataim során gyalogosan a falvakban, azok szélén található keresztek mellett meg szoktunk állni egy-egy imát elmondani, megpihenni. Ezt megtapasztalva jött a gondolat, hogy Egyházasrádóc kissároslaki falurészén, ahol élünk, nincs útszéli kereszt”.

Egyházasrádócon is áll már az új kereszt, Kissároslakon

Fotó: VN/Aigner Géza

Így lett kereszt Egyházasrádócon

„Gyermekkorom óta természetes volt, hogy mindenhol útközben kereszttel találkoztunk, így volt ez a szülőhelyemen is, a Gyergyói-medencében. Mióta itt élek, folyamatosan jelen volt bennem a hiányérzet, és ezzel együtt a gondolat, hogy kellene a falurészen egy szakrális emléket létrehozni, ahol nap, mint nap járunk”.

A tavalyi évben vízkeresztkor Szántó Adrián atya látogatása során beszélgettek erről és ő adta a helyszín ötletét, hiszen a Rózsa utca kereszteződésénél nagyon sokan haladnak el mellette. Férje, Szabó Sándor János szakmája és szerszámai révén vállalkozott a kivitelezésre, majd ezt követően a jogszabályi háttért is sikerült tisztázni. Az Önkormányzat engedélyezte a megvalósítást, valamint biztosította a helyet is.

Egyedi, különleges

Mint megtudtuk: mind az építésügyi hatóság, mind az önkormányzat, mind Géza atya részéről rendkívül segítőkész hozzáállást tapasztaltak meg, illetve az itt élők részéről is lelkes bíztatást kaptak. Bence fiuk szintén odatette magát: mindvégig segített a kivitelezésben. Egyedi formát hoztak létre, ami abban nyilvánul meg, hogy a korpusz kivételével minden kézi megmunkálású. Ami egyébként Csíksomlyóról érkezett, melyet az elhozatalakor megszenteltek. A talapzat mellett kétfelől Tihanyból hozott levendulát ültettek el.

Az első csoda

Ez a Kéktúra útvonal mellett álló kereszt mindenkié. És az első csodáját már meg is tette! A szertartás előtt az egész naposnak beharangozott eső elállt, és ünnepi örömmel imádkozhattak, énekelhettek a szentelésre egybegyűltek.