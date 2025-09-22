szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útszéli kereszt

21 perce

Immár Kissároslakon is van kereszt – tudja-e, hol?

Címkék#Egyházasrádóc#kissároslaki#falurész#Aigner Géza#kereszt

Országszerte számos útszéli kereszttel találkozhatunk, amelyek nagyon fontosak, főként a katolikus híveknek. Immáron Egyházasrádócon, Kissároslakon is áll egy.

Gombos Kálmán

Szeptember 14-én Szántó Adrián, körmendi káplán, Kacsora-Pethő Beatrix református lelkész és Aigner Géza plébános liturgikus szolgálatával áldották meg Egyházasrádóc kissároslaki falurészén az újonnan emelt útmenti keresztet. A huszonkét éve Egyházasrádócon élő Szabó Sándor Jánosné így osztotta meg a keresztállítás indítékát: „Zarándoklataim során gyalogosan a falvakban, azok szélén található keresztek mellett meg szoktunk állni egy-egy imát elmondani, megpihenni. Ezt megtapasztalva jött a gondolat, hogy Egyházasrádóc kissároslaki falurészén, ahol élünk, nincs útszéli kereszt”.

Egyházasrádócon is áll már az új kereszt, Kissároslakon
Egyházasrádócon is áll már az új kereszt, Kissároslakon
Fotó: VN/Aigner Géza

Így lett kereszt Egyházasrádócon

„Gyermekkorom óta természetes volt, hogy mindenhol útközben kereszttel találkoztunk, így volt ez a szülőhelyemen is, a Gyergyói-medencében. Mióta itt élek, folyamatosan jelen volt bennem a hiányérzet, és ezzel együtt a gondolat, hogy kellene a falurészen egy szakrális emléket létrehozni, ahol nap, mint nap járunk”.

A tavalyi évben vízkeresztkor Szántó Adrián atya látogatása során beszélgettek erről és ő adta a helyszín ötletét, hiszen a Rózsa utca kereszteződésénél nagyon sokan haladnak el mellette. Férje, Szabó Sándor János szakmája és szerszámai révén vállalkozott a kivitelezésre, majd ezt követően a jogszabályi háttért is sikerült tisztázni. Az Önkormányzat engedélyezte a megvalósítást, valamint biztosította a helyet is.

Egyházasrádócon is áll már az új kereszt, Kissároslakon
Fotó: VN/Aigner Géza

Egyedi, különleges

Mint megtudtuk: mind az építésügyi hatóság, mind az önkormányzat, mind Géza atya részéről rendkívül segítőkész hozzáállást tapasztaltak meg, illetve az itt élők részéről is lelkes bíztatást kaptak. Bence fiuk szintén odatette magát: mindvégig segített a kivitelezésben. Egyedi formát hoztak létre, ami abban nyilvánul meg, hogy a korpusz kivételével minden kézi megmunkálású. Ami egyébként Csíksomlyóról érkezett, melyet az elhozatalakor megszenteltek. A talapzat mellett kétfelől Tihanyból hozott levendulát ültettek el.

Az első csoda

Ez a Kéktúra útvonal mellett álló kereszt mindenkié. És az első csodáját már meg is tette! A szertartás előtt az egész naposnak beharangozott eső elállt, és ünnepi örömmel imádkozhattak, énekelhettek a szentelésre egybegyűltek.

Egyházasrádócon is áll már az új kereszt, Kissároslakon
Fotó: VN/Aigner Géza

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu