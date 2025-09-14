Hány elektromos töltő állomás működik Vasban? Itt a válasz!

A dinamikusan fejlődő hálózatról már korábbi cikkünkben is írtunk. Most annak néztünk utána, hogy egy évvel ezen cikk után hol tartunk? Mennyi az elektromos autó töltőállomás Szombathelyen, és mennyi van összesen Vasban?

Elektromos autó töltőállomások Vasban

Fotó: Horváth Balázs

Egy 2025 márciusában megjelent forrás szerint Vas vármegyében 47 nyilvános elektromos autó töltőállomás üzemel, ami az országos rangsorban a negyedik helyre elegendő számot jelent. Ez azt is jelenti, hogy a 2023 végi adathoz képest öttel nőtt a számuk, hiszen akkor 42 nyilvános, engedélyezett töltőberendezés állt rendelkezésre. Egyébként 2022 végén még csak 37 volt vármegyénkben, tehát a fejlődés és bővülés folyamatos.

Ezek az adatok a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nyilvántartásán alapulnak, és kizárólag azokat a töltőket foglalják magukban, amelyek engedélyezett és közhasználatú berendezések – nem tartalmazzák a háztartási vagy egyéb privát töltőket. Mindig friss, valós idejű adatokat lehet találni pl. a Plugshare vagy a MEKH interaktív térképei alapján.

Terjednek

Szombathelyen például konkrétan több 22 kW-os AC (váltóáramú) töltő elérhető, de emellett találhatóak 50 kW-os DC gyorstöltők is. Megjelentek már 100–150 kW-os DC töltők, valamint két 300 kW-os készülék, amelyeket már üzembe is helyeztek. Ez azt mutatja, hogy a vármegyében folyamatos a hálózat bővítése, különösen a nagy teljesítményű, DC töltők kapcsán.

A vármegyeszékhelyen kívül találunk elektromos autó töltőállomást a legtöbb városban, így Kőszegen és Körmenden, Sárváron és Celldömölkön, Szentgotthárdon és Vasváron, Bükön, Bükfürdőn, valamint Jákfán is.

Elektromos autó töltő térkép Magyarország viszonylatában több is található az interneten, például a Villanyautósok oldalán.

Fotó: Horváth Balázs

